Вітамінотерапія для волосся: як відновити втрачені густину, блиск та об’єм

Джерело:24 канал
Після розчісування на гребінці залишається жмут волосся? Щоранку знаходите на подушці з десяток волосин? При кожній мийці голови прощаєтеся з черговим пасмом? Волосся втратило густину, об'єм і здоровий блиск? Причин може бути безліч – від впливу морозного повітря до анемії. Однак зазвичай – це наслідок нестачі поліненасичених жирних кислот та білка, а взимку та навесні – вітамінів і мінералів.
З приходом холодів наш раціон стає біднішим: менше свіжих овочів-фруктів, менше ягід та зелені. На рибі і горіхах економимо. Молочні продукти не всі звикли споживати, не всім вони добре травляться. Відповідно, в організм надходить менше поживних речовин.
Читайте також Випадіння волосся: скільки втрачених волосків вважається нормою
Цікавий факт. Якщо протягом доби випадає не більше 60 – 100 волосин (не полінуйтеся їх полічити!), це – цілком нормально. У середньостатистичної людини на голові налічується від 85 до 140 тисяч волосин. За місяць волосина виростає у середньому на 1 сантиметр. Якщо забезпечити волоссю належний догляд, може вирости й на 2 – 3 см.
Можете спробувати приймати спеціальні харчові добавки, які постачатимуть у волосяні цибулини речовини, що сприятимуть формуванню нових волосин та утриманню старих.
Не хочете витрачатися на аптечні препарати, доведеться переглянути щоденне меню, збагативши його продуктами, які зменшать випадіння волосся і забезпечать ріст нових волосин.
Йдеться про продукти з високим вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот, які відповідають за правильну будову волосяного фолікула та стержня волосини, живлять, зміцнюють і зволожують її:
Волосся потребує білка, що міститься у м'ясі і молочних продуктах, а також цинку і кремнію, які можна знайти у горіхах, насінні, листі петрушки, вівсяних пластівцях, гречаній каші і какао. А от щоб поповнити запаси вітамінів та інших мінералів, як уже згадувалося, необхідно споживати більше овочів і фруктів.
Гарбуз – джерело вітаміну А / Фото Pexels
При його дефіциті волосся стає сухим і ламким. Також можуть спостерігатися зміни на шкірі голови, наприклад, гіперкератоз – потовщення (ороговінням) верхнього шару шкіри.
Вітамін А, крім того, стимулює ріст волосяних цибулин та покращує хімічний склад ліпідів, які продукуються сальними залозами.
Аскорбінова кислота відіграє важливу роль у синтезі колагену. При дефіциті цього вітаміну порушується процес вироблення кератин-асоційованих білків (тих, які утворюють матрицю волосся). Як результат, волосся стає ламким і січеться.
Найбільша кількість вітаміну міститься у:
В яких продуктах міститься вітамін B / Фото Pexels
Ці елементи відіграють важливу роль у синтезі амінокислот, а також задіяні у процесах виробництва енергії, завдяки чому клітини волосяної матриці можуть стимулювати ріст стержня волосини.
Пантотенова кислота допомагає клітинам, які формують стержень волосини (кератиноцити) швидше синтезувати "будівельний" білок волосся – кератин.
Дієта для волосся / Фото Pexels
Вітаміни повинні надходити в організм з їжею. Це беззаперечна аксіома. Але щоб пришвидшити відновлення волосся, їх можна (і треба) застосовувати й зовнішньо. Тож коли наступного разу купуватимете засоби догляду за волоссям, у виборі керуйтеся не рекламними гаслами, а тим, що написано на етикетці.
Звернуть увагу, чи входять до складу шампуню, маски для волосся чи кондиціонер-спрею нижчеперелічені інгредієнти:
Цікаво Смажене, варене чи омлет: який спосіб приготування яєць вважається найбільш корисним
Робитимемо її не з апельсина і не з ківі, а з… яєць. До складу яєць входять вітаміни і мікроелементи, які живлять волосся, лецитин, який його зміцнює і зволожує та білок, який попереджує ламкість. Яєчний жовток виконує роль натурального емульгатора, який зв’язує всі інгредієнти маски.
Отже, для маски нам знадобляться два курячих яйця, столова ложка рицинової олії і столова ложка меду. Всі складники ретельно змішайте і нанесіть на шкіру голови та волосся. Для кращого ефекту можете загорнути голову у рушник. Через 20 хвилин змийте маску теплою водою (ніколи не мийте голову надто гарячою чи холодною!).