Вітамінотерапія для волосся: як відновити втрачені густину, блиск та об’єм

27 лютого 2021 , 20:03
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Джерело:

24 канал

Після розчісування на гребінці залишається жмут волосся? Щоранку знаходите на подушці з десяток волосин? При кожній мийці голови прощаєтеся з черговим пасмом? Волосся втратило густину, об'єм і здоровий блиск? Причин може бути безліч – від впливу морозного повітря до анемії. Однак зазвичай – це наслідок нестачі поліненасичених жирних кислот та білка, а взимку та навесні – вітамінів і мінералів.

З приходом холодів наш раціон стає біднішим: менше свіжих овочів-фруктів, менше ягід та зелені. На рибі і горіхах економимо. Молочні продукти не всі звикли споживати, не всім вони добре травляться. Відповідно, в організм надходить менше поживних речовин.

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Цікавий факт. Якщо протягом доби випадає не більше 60 – 100 волосин (не полінуйтеся їх полічити!), це – цілком нормально. У середньостатистичної людини на голові налічується від 85 до 140 тисяч волосин. За місяць волосина виростає у середньому на 1 сантиметр. Якщо забезпечити волоссю належний догляд, може вирости й на 2 – 3 см.

Що робити

Можете спробувати приймати спеціальні харчові добавки, які постачатимуть у волосяні цибулини речовини, що сприятимуть формуванню нових волосин та утриманню старих.

Найчастіше складниками цих біодобавок є:

  • біотин (вітамін Н);
  • кремній;
  • цинк;
  • селен;
  • кератин;
  • колаген;
  • вітаміни А та Е;
  • залізо;
  • омега-3 поліненасичені жирні кислоти.

Не хочете витрачатися на аптечні препарати, доведеться переглянути щоденне меню, збагативши його продуктами, які зменшать випадіння волосся і забезпечать ріст нових волосин.

Йдеться про продукти з високим вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот, які відповідають за правильну будову волосяного фолікула та стержня волосини, живлять, зміцнюють і зволожують її:

  • жирну морську рибу (лосось, тунець, скумбрію, оселедець, сардину) та морепродукти;
  • мигдаль і грецькі горіхи;
  • рапсову, лляну та арахісову олію.

Волосся потребує білка, що міститься у м'ясі і молочних продуктах, а також цинку і кремнію, які можна знайти у горіхах, насінні, листі петрушки, вівсяних пластівцях, гречаній каші і какао. А от щоб поповнити запаси вітамінів та інших мінералів, як уже згадувалося, необхідно споживати більше овочів і фруктів.

Вітамін А

Гарбуз – джерело вітаміну А / Фото Pexels

При його дефіциті волосся стає сухим і ламким. Також можуть спостерігатися зміни на шкірі голови, наприклад, гіперкератоз – потовщення (ороговінням) верхнього шару шкіри.

Вітамін А, крім того, стимулює ріст волосяних цибулин та покращує хімічний склад ліпідів, які продукуються сальними залозами.

Продукти-лідери за вмістом цього вітаміну:

  • броколі;
  • гарбуз;
  • шипшина;
  • капуста Кале;
  • люцерна;
  • морква;
  • абрикоси;
  • зелень петрушки;
  • риб'ячий жир;
  • болгарський перець (зелений і червоний);
  • апельсини;
  • помідори;
  • крес-салат;
  • селера;
  • батат (солодка картопля);
  • шпинат;
  • молочні продукти (передусім вершкове масло);
  • печінка.

Вітамін С

Аскорбінова кислота відіграє важливу роль у синтезі колагену. При дефіциті цього вітаміну порушується процес вироблення кератин-асоційованих білків (тих, які утворюють матрицю волосся). Як результат, волосся стає ламким і січеться.

Де шукати аскорбінову кислоту

Найбільша кількість вітаміну міститься у:

  • чорній смородині;
  • чорницях;
  • малині;
  • цитрусових;
  • паприці;
  • квашеній капусті;
  • зелені петрушки;
  • капусті Кале;
  • шпинаті.

Вітамін В1 (тіамін), В2 (рибофлавін) і В6 (піридоксин)


В яких продуктах міститься вітамін B / Фото Pexels

Ці елементи відіграють важливу роль у синтезі амінокислот, а також задіяні у процесах виробництва енергії, завдяки чому клітини волосяної матриці можуть стимулювати ріст стержня волосини.

Їжа, збагачена В1:

  • ботвиння;
  • буряк;
  • кульбаба лікарська;
  • грейпфрут;
  • шпинат

Їжа, збагачена В2:

  • ботвиння;
  • морква;
  • селера;
  • зелений болгарський перець;
  • капуста Кале;
  • петрушка;
  • шпинат

Їжа, збагачена В6:

  • морква;
  • лимон;
  • грушка;
  • картопля;
  • шпинат.

Вітамін В5

Пантотенова кислота допомагає клітинам, які формують стержень волосини (кератиноцити) швидше синтезувати "будівельний" білок волосся – кератин.

Вітамін В5 міститься у:

  • квасолі;
  • білокачанній та цвітній капусті;
  • овочах зеленого кольору;
  • бджолиному пилку і молочку;
  • грейпфруті;
  • апельсинах;
  • морській рибі.

Дієта для волосся: про що варто пам’ятати


Дієта для волосся / Фото Pexels

  • Обмежте споживання кави;
  • їжте багато овочів (передусім темно-зелених) і риби (найкраще надавати перевагу жирній морській);
  • додавайте насіння льону та чіа у свої улюблені салати та коктейлі;
  • білий пшеничний хліб замініть цільнозерновим;
  • для приготування їжі використовуйте корисні жири – рапсову, оливкову, лляну олії;
  • перекушуйте горіхами і насінням, а не чипсами;
  • споживайте достатню кількість білка (бобові, молочні продукти і нежирне м'ясо та птицю);
  • уникайте продуктів високого ступеня перероблення;
  • відмовтеся від білого рафінованого цукру, алкоголю та фаст-фуду – вони негативно впливають не лише на стан волосся, а й загальний стан організму;
  • подбайте про достатнє зволоження організму – вода очищає організм від токсинів і солей важких металів, допомагає засвоюватися вітамінам та покращує обмін речовин. Щодня випивайте не менше 2 літрів води.

Вітаміни повинні надходити в організм з їжею. Це беззаперечна аксіома. Але щоб пришвидшити відновлення волосся, їх можна (і треба) застосовувати й зовнішньо. Тож коли наступного разу купуватимете засоби догляду за волоссям, у виборі керуйтеся не рекламними гаслами, а тим, що написано на етикетці.

Звернуть увагу, чи входять до складу шампуню, маски для волосся чи кондиціонер-спрею нижчеперелічені інгредієнти:

  • вітамін Е. Завдяки його дії, сальні залози відновлять нормальну роботу і покращиться кровообіг у шкірі голови. Шкіра не пересихатиме та зможе ефективно всмоктувати інші активні речовини, які володіють регенераційними властивостями;
  • вітамін С, який, будучи потужним антиоксидантом, перешкоджатиме руйнівній дії вільних радикалів;
  • вітамін Н (біотин), який постачатиме у волосяну матрицю сірку – елемент, необхідний для утворення кератину (основного будівельного матеріалу стержня волосини).

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Вітамінна маска своїми руками

Робитимемо її не з апельсина і не з ківі, а з… яєць. До складу яєць входять вітаміни і мікроелементи, які живлять волосся, лецитин, який його зміцнює і зволожує та білок, який попереджує ламкість. Яєчний жовток виконує роль натурального емульгатора, який зв’язує всі інгредієнти маски.

Отже, для маски нам знадобляться два курячих яйця, столова ложка рицинової олії і столова ложка меду. Всі складники ретельно змішайте і нанесіть на шкіру голови та волосся. Для кращого ефекту можете загорнути голову у рушник. Через 20 хвилин змийте маску теплою водою (ніколи не мийте голову надто гарячою чи холодною!).