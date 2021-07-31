Про це розповіла дієтологиня і терапевтка Світлана Поворознюк. Вона нагадала, що прості вуглеводи провокують набір ваги.

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Це солодощі, печива, цукерки, білий хліб і солодкі газовані напої. Лікарка наголосила, що останнє – це цукор в чистому вигляді.

Коли людина п'є солодку газовану воду, то велика кількість глюкози та фруктози відразу потрапляють в наш організм, що викликає скачки інсуліну, зростає вага і рівень сечової кислоти. Зараз солодкі газовані напої та фруктові соки – це лідер у наборі ваги, особливо у чоловіків і дітей,

– зазначила Світлана Поворознюк.

Тому лікарка порадила включити в раціон складні вуглеводи.

"Це цілозернові крупи, овочі різноманітні, ягоди, фрукти. У помірних кількостях можна вживати сухофрукти. Також 25 грамів чорного шоколаду з понад 80% какао в складі", – додала лікарка.