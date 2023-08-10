Ягоди – це чудове доповнення до нашого літнього раціону. Лікар Сюзанна Манзі розповіла, що чорниця, малина та ожина не лише смачна, але й корисна, особливо, якщо ви хочете скинути небажані кілограми. Ягоди багаті на вітаміни та антиоксиданти, а ще в них міститься дуже мало калорій.

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Чорниця

Чорниця багата на антиоксиданти, які допомагають захистити організм від пошкоджень та зберегти клітини здоровими. Вони також чудово діють на клітини головного мозку, від чого ви будете краще думати та довше залишатиметеся зосередженими. У чорниці мало калорій, тож це чудова ягода для тих, хто хоче схуднути.



Ці ягоди допомагають худнути / Фото з Pexels

Малина

У малині є багато клітковини, яка допомагає вам довгий період відчувати себе ситими. Також вона багата на воду, тож підтримує водний баланс.



Ці ягоди допомагають худнути / Фото з East Fruit

Ожина

Ожина багата на вітаміни та мінерали, які покращують загальне самопочуття. Також у ній міститься велика кількість антиоксидантів, які допомагають боротися з окислювальним стресом та підтримують захист вашого організму від шкідливих молекул.

"Ожина багата на клітковину і містить мало калорій. Вона багата на вітаміни і мінерали, на вітамін С і К, які можуть підтримувати загальний стан здоров'я, поки ви на шляху до схуднення", – зазначила лікарка Сюзанна Манзі.



Ці ягоди допомагають худнути / Фото з Pexels