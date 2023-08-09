Сливи багаті не тільки на вітаміни й мінерали, але й на надзвичайно корисні антиоксиданти. Ці фрукти можуть дати вам заряд енергії, а також покращити пам'ять і боротися з запаленнями.
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Чим корисні сливи
Перш за все варто додати до свого раціону сливи тим людям, які часто страждають від закрепів. Фрукти допомагають впоратися з цією проблемою завдяки фенольним сполукам, що містяться в них у великій кількості.
Корисним для травлення буде й чорнослив, а його регулярне вживання буде навіть ефективнішим, ніж екстракт подорожника, який використовують як проносне. Стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту допомагають і специфічні каротиноїди й поліфеноли.
Варто їсти більше слив й тим людям, які хворіють на діабет. Для них корисними точно будуть біологічно активні сполуки, на які багаті сливи: зокрема сорбінол, хінна кислота, мідь, бор та калій. Ці поживні речовини також допоможуть знизити ризик виникнення цього захворювання.
Сливи корисні у профілактиці діабету / Фото Pexels
Дивовижний фрукт може протидіяти й вільним радикалам, що вражають клітини та зрештою можуть призвести до раку. Лабораторні експерименти показали, що екстракти сливи можуть вбити навіть найагресивніші форми клітин раку молочної залози.
Це відбувається через те, що у сливі є хлорогенова та неохлорогенова кислоти. І хоча вони досить поширені у фруктах, в сливі їхня концентрація особливо висока.
Також чорнослив і свіжі сливи можуть контролювати гіпертонію і так захищати серце. Фрукт допомагає знизити артеріальний тиск та позбавитися надлишків "поганого" холестерину.
Вчені пов'язують споживання сливи зі зниженням ризику розвитку остеопорозу. Саме цей фрукт вважається найефективнішим у запобіганні втрати кісткової маси.