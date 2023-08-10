Ягоды – это отличное дополнение к нашему летнему рациону. Врач Сюзанна Манзи рассказала, что черника, малина и ежевика не только вкусны, но и полезны, особенно, если вы хотите сбросить нежелательные килограммы. Ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, а еще в них содержится очень мало калорий.

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Черника

Черника богата антиоксидантами, которые помогают защитить организм от повреждений и сохранить клетки здоровыми. Они также прекрасно действуют на клетки головного мозга, от чего вы будете лучше думать и дольше оставаться сосредоточенными. У черники мало калорий, поэтому это отличная ягода для тех, кто хочет похудеть.



Эти ягоды помогают худеть / Фото с Pexels

Малина

В малине много клетчатки, которая помогает вам долгий период чувствовать себя сытыми. Также она богата водой, поэтому поддерживает водный баланс.



Эти ягоды помогают худеть / Фото с East Fruit

Ежевика

Ежевика богата витаминами и минералами, которые улучшают общее самочувствие. Также в нем содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным стрессом и поддерживают защиту вашего организма от вредных молекул.

"Ежевика богата клетчаткой и содержит мало калорий. Она богата витаминами и минералами, витамином С и К, которые могут поддерживать общее состояние здоровья, пока вы на пути к похудению", – отметила врач Сюзанна Манзи.



Эти ягоды помогают худеть / Фото с Pexels