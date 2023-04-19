Це стосується і раку. Його симптоми часто розпливчасті й малопомітні, що ускладнює діагностику. Допомогти можуть знання того, на що варто звертати увагу, тож розповідаємо про це.

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Які існують ранкові ознаки раку

Хоч кашель є сумнозвісною ознакою раку легенів, інші частини тіла теж можуть вказати на страшну хворобу. Лікарка загальної практики Національної служби охорони здоров'я Аніта Раджа повідомила, що деякі симптоми можна помітити одразу після пробудження.

Пацієнт може відчувати, що прокидається весь у поту чи з температурою. Якщо це супроводжується сухим кашлем понад три тижні або кров'ю в мокроті, це може вказувати на рак легенів,

– наголошує експертка.

Річ у тім, що хронічне захворювання, яке вражає легені, змусить вас відкашлювати мокротиння. Якщо ви помітили один із цих симптомів, вам необхідно терміново звернутись за медичною допомогою.

До інших симптомів цього виду раку відносять:

тривалий кашель, який погіршується;

інфекції в грудях, які постійно повертаються;

біль під час дихання чи кашлю;

постійна задишка;

постійна втома або брак енергії;

втрата апетиту або незрозуміла втрата ваги;

зміни у зовнішньому вигляді пальців, наприклад, вони стають більш викривленими або їхні кінці збільшуються;

утруднене ковтання (дисфагія) або біль при ковтанні;

хриплий голос;

набряк обличчя або шиї;

постійний біль у грудях або плечах.

Добра новина полягає в тому, що зменшити ризик розвитку раку легенів можна доволі просто. Для цього необхідно відмовитись від куріння, якщо ви це робите, та перейти на здорову дієту, у якій буде чимало фруктів і овочів.