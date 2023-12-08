Если вы думаете, что именно может дольше сохранить вам молодость – это здоровая сердечно-сосудистая система. И если снизить риск этих заболеваний, можно прожить дольше и стареть медленнее. О новом исследовании рассказала эксперт Алекса Меллардо.

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Ешьте лучше

Защитить сердце может правильное питание, насыщенное витаминами, минералами и питательными веществами. Добавьте в свой рацион больше фруктов, овощей, нежирного белка, орехов и семян. Также для приготовления пищи лучше всего использовать полезные нетропические масла – а именно оливковое и рапсовое.

Будьте активнее

Обычно уровень физической активности достаточно сложно определить, но большинство людей опираются на собственные ощущения. Впрочем, существует конкретное количество часов, которые вы потратите на тренировку каждую неделю. Для здорового взрослого человека – это два с половиной часа умеренных тренировок или 75 минут интенсивных упражнений.

Дети должны иметь по 60 минут физической активности ежедневно, включая подвижные игры.

Бросьте курить

Это достаточно очевидный совет, и вам точно известно о том, что курение табака может серьезно помешать здоровью. Впрочем, далеко не все знают, что курение является основной причиной смерти, которую можно предотвратить. И примерно треть всех смертей от сердечных заболеваний также происходит из-за курения.



Курение очень негативно влияет на здоровье / Фото Pexels

Влияет пассивное курение и на детей. В частности, в США каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 11 лет подвергается пассивному курению или вейпингу.

Спите достаточное количество времени

Большинству взрослых необходимо спать примерно 7 – 9 часов каждую ночь. Дети нуждаются даже в большем сне – тем, что младше 5 лет, нужно отдыхать от 10 до 16 часов в день. Детям до 12 лет следует спать не менее 9 часов.

Именно достаточный сон способствует и работе мозга, и помогает поправляться от различных болезней. Кроме того, ночной отдых может предотвратить и появление хронических заболеваний.

Следите за весом

Достижение здорового веса и поддержание этой массы тела может дать много преимуществ для вашего здоровья. Полезным показателем, чтобы определить идеальный вес, именно для вас является индекс массы тела – то есть численное значение веса по отношению к росту. Вычислить его можно онлайн, но всегда лучше проконсультироваться со своим медицинским работником.