С годами углеводы заработали не очень хорошую репутацию, в то время как диеты с низким уровнем углеводов считаются лучшими для похудения. Впрочем, этот макроэлемент не только вкусен, но и может обеспечить одни из самых полезных питательных веществ, которые нужны организму для того, чтобы оставаться здоровыми. И диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот поделилась списком продуктов, которые будут вам наиболее полезными.

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Бананы

Если вы любите бананы, тогда отличная новость для вас: эти фрукты являются одним из богатейших источников здорового крахмала. В одном спелом плоде содержится 4,7 грамма, а в более зеленом – аж 12,5 грамма.

Кроме того, бананы очень богаты клетчаткой, что помогает подавлять аппетит, и в одном среднем банане можно найти примерно 3 грамма этого вещества. Также во фруктах можно найти аминокислоту триптофана, которая превращается в серотонин, что помогает мозгу расслабиться и улучшить настроение.

Картофель

Можно долго спорить о пользе картофеля для организма, однако в нем действительно содержится немало питательных веществ. Кроме клетчатки и стойкого крахмала, в картофеле есть также ингибитор протеиназы – природного химического вещества, которое подавляет аппетит и способствует сытости.

К тому же картофель представляет собой невероятно универсальный продукт, который является и доступным, и очень сытным. Также вы можете запомнить для себя, что сваренный, а впоследствии охлажденный картофель будет иметь большее содержание стойкого крахмала. Это также работает и для других продуктов – а именно макарон и риса.



Картофель содержит полезный крахмал / Фото Pexels

Овсянка

Овсяная каша недаром считается классическим и очень полезным завтраком. Трудно перечислить все полезные вещества, которые можно найти в ней – в частности, она содержит немало растворимой клетчатки и бета-глюкана и может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови. Кроме того, бета-глюкан способствует развитию здоровых бактерий в кишечнике и увеличивает чувство сытости.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Содержится в овсянке и немало антиоксидантов, которые могут снижать АД, улучшать кровоток и уменьшать воспаление.

Киноа

Кино – это фактически суперфуд, ведь является невероятным источником растительного белка. Всего в одной чашке киноа содержится 8 граммов белка и практически половина рекомендуемой порции клетчатки в день.

Естественно, в киноа нет глютена, но есть все 9 незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно.

Коричневый рис

Такой сорт риса является целозерновым продуктом, поэтому усваивается медленнее, чем белый рис и имеет меньшее влияние на уровень сахара в крови. Кроме того, употребление коричневого риса вместо белого может привести к похудению и уменьшению индекса массы жира в организме.