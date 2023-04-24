Особливо це стосується жінок. Науковці з Дослідницького центру біомеханіки грудей при Університеті Мемфіса визначили, які бюстгалтери найкращі для занять спортом.

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Який бюстгальтер обрати для тренувань

Для відповіді на це запитання провели експеримент. 12 жінок, яким було від 18 до 35 років і які мали різні розміри грудей, попросили бігати у якісному й не дуже бюстгальтері. Результати їх по-справжньому здивували.

Для аналізу використали 10 камер, бігову доріжку й індивідуальні світлоповертальні маркери. Окрім цього, дослідили рухи колінного суглоба та грудей у кожній точці руху.



Обирайте комфортний і правильний одяг / Фото Pexels

Дівчата, які тренувались у спортивному топі з якісною підтримкою грудей, демонстрували на 7% кращу ефективність. Цьому є пояснення. Під час тренувань у спортивному бюстгалтері організм використовував менше кисню і був витривалішим.

За останні 50 років відбулася еволюція бюстгальтерів. Наші результати показують, що спортивні слід розглядати не тільки як одяг, а як спортивний інвентар, що може поліпшити продуктивність, знизити ризик травм, позитивно впливаючи на здоров'я жінок,

– резюмує доктор Дуглас Пауелл.