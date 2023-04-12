Деякі практики, які рекламуються як корисні для здоров'я, можуть принести більше шкоди, ніж користі. Розповідаємо, що не варто робити, якщо не хочете зруйнувати своє тіло до 50 років.

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Які фітнес-звички можуть нашкодити

Нехтуєте розтяжкою

Сертифікована персональна тренерка Кейт Маєр запевняє, що розтяжка допомагає покращити гнучкість, запобігти травмам і підвищити фізичну працездатність. Нехтування нею призводить до скутості суглобів і обмеженої рухливості.

Перетреновуєтесь

Якщо займатись забагато, це спровокує виснаження, травми та зниження продуктивності. Дуже важливо прислухатися до свого організму і давати йому необхідний відпочинок.



Важливо правильно займатись спортом / Фото Pexels

Ігноруєте певні м'язи

Тренування можуть бути спрямовані на окремі групи м'язів або на все тіло. Якщо ваш стиль занять перший, треба переконатися, що не забуваєте про певні групи м'язів, навіть якщо це не полюбляєте. Рівномірне навантаження на всі групи є надважливим, оскільки надання пріоритету певним групам може створити м'язовий дисбаланс і підвищити ризик травм,

– каже Майєр.

Працюєте через біль

Біль – це спосіб вашого тіла сказати вам, що щось не так. Якщо його ігнорувати, особливо коли він сильніший, ніж зазвичай, це може призвести до серйозних травм, на загоєння яких можуть піти місяці або навіть роки.

Робите лише кардіо

Хоча кардіотренування важливі для здоров'я серцево-судинної системи, не можна зосереджуватись лише на них. Відмова від силових вправ на користь бігу чи веслування може призвести до втрати тонусу інших м'язів.



Окрім бігу, робіть інші вправи / Фото Pexels

Робите незручні рухи

Не потрібно примушувати себе виконувати вправи, які провокують дискомфорт. Якщо певний рух працює з одними, це не означає, що він допоможе вам. Краще дотримуватися вправ, які приємні для ваших м'язів і суглобів, щоб запобігти надмірному зносу або травмам.

Не змінюєте силові тренування

Не надто добре, коли ви виконуєте одні й ті ж самі вправи. Це не дозволяє вам прогресувати та може призвести до пошкоджень через перевантаження м'язів. Необхідно змінювати тренування кожні кілька тижнів та пробувати нові стилі, які вам будуть комфортними.