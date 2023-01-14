Здоров'я кишківника та схуднення нероздільно пов'язані між собою. Дбаючи про перше, ви зможете легко досягнути другого.

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Що пити, щоб схуднути

Здоров'я кишківника часто пов'язують з теплими трав'яними напоями, які легко втручаються у роботу та підтримують здоровий мікробіом. Вживання протизапального імбирного чаю стане для вас чудовим лайфхаком на шляху оздоровлення та зменшення ваги. Він вважається найкращим рішенням для тих, хто страждає через ранкові здуття живота, адже пригнічує утворення зайвих газів та стимулює роботу шлунково-кишкового тракту.



Імбирний чай змусить вас забути про проблеми з травленням / Фото Pexels

Королем серед складників імбирного чаю є активний інгредієнт гінгерол, що має неймовірний вплив на травлення. Компонент відомий як протизапальний антиоксидант, а це означає, що він зменшує запалення у шлунково-кишковому тракті, підтримує травлення та позбавляє від проблеми запорів.

Експертка в галузі охорони здоров'я та дієтологиня Ліана Вернер-Грей закликає зробити цей напій традиційним ранковим ритуалом, аби назавжди забути про проблеми з травленням.

Гінгерол відомий як протизапальний засіб і заспокоює шлунково-кишковий тракт. Імбир багатий на такі хімічні компоненти, як фенольні сполуки, органічні кислоти, сирі волокна та ліпіди. Цей неймовірний чай може допомогти полегшити нудоту та зменшити запалення і набряки,

– підсумовує експертка.