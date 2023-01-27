Турбота про своє здоров'я та баланс вітамінів в організмі, зокрема С, вбереже вас від вільних радикалів та слабкого імунітету.

Цікаво "Нормальне" запалення – це добрий знак: як наш організм знищує ворогів

Фрукт, який замінить апельсин

У списку найкращих джерел вітаміну С опинився грейпфрут. Цей яскравий за своїм виглядом та смаком фрукт стане чудовим поповненням зимової дієти. Саме він може покрити значну частину добової потреби поживного компонента, тому цього представника цитрусових не варто недооцінювати.

Вітамін С, також відомий як аскорбінка. Кислота є важливою поживною речовиною, яка діє як антиоксидант в організмі, допомагаючи нейтралізувати шкідливі вільні радикали, які можуть сприяти запаленню та іншим проблемам зі здоров'ям,

– пояснює дієтологиня Тріста Бест.

Грейпфрут відомий і кількістю антиоксидантів, які є у його складі. Чим більше антиоксидантів, тим менше запалення та ризиків небезпечних захворювань, зокрема пов'язаних зі серцем.



Який фрукт містить багато вітаміну С / Фото Pexels

Без вітаміну С неможлива і продукція колагену в організмі, який допомагає підтримувати здоров'я шкіри, сухожиль та інших сполучних тканин. Без цього компоненту неможливе засвоєння інших корисних елементів, зокрема заліза, яке ми отримуємо з продуктів рослинного походження. Також ускладнюється функціонування імунної системи.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Скільки вітаміну С міститься в грейпфруті

З одного плода середнього розміру можна отримати 70 – 90 міліграмів вітаміну С, що становить 75 – 100% рекомендованої добової норми (залежно від маси тіла). Тому періодичне вживання грейпфрута дозволить не лише поповнювати добові запаси, а й допоможе підтримати загальний стан здоров'я. Обережним з фруктом варто бути людям, які вживають ліки. Про можливі побічні дії вам зможе розказати ваш лікар.