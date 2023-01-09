Жир на животі сигналізує не лише про надмірне споживання солодкого та шкідливого, але й може бути ознакою вісцерального жиру, який накопичується навколо органів та погіршує їхню роботу.

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Скільки треба випити чаю, щоб позбутись жиру

Вісцеральний жир часто формується навколо печінки та підшлункової залози та фатально впливає на здоров'я, зокрема загрожує серцевими захворюваннями та діабетом. На щастя, позбутись винуватця дуже легко – вам просто потрібно випити чаю. Про переваги цього напою розповів дослідник, хімік і доктор Тім Бонд.

Зелений чай має гарну репутацію у свідомості громадськості у питанні контролю ваги, але важливо усвідомлювати, що чорний чай також може допомогти. Обидва вони прискорюють метаболізм і, отже, допомагають схуднути завдяки вмісту поліфенолів катехінів,

– пояснює Бонд.

Перевага напоїв у їхньому унікальному складі: вони містять потужні рослинні сполуки, відомі як поліфеноли. Представники речовини у чорному чаї пригнічують накопичення жиру, адже пришвидшують темпи його розщеплення, що зменшує появу нових жирових клітин і блокує процеси ожиріння. Ключову роль у цьому відіграють антиоксидантний та протизапальний механізми.



Чай допомагає схуднути / Фото Pexels

Зелений чай похизується вмістом катехінів, що також впливають на зменшення вісцерального жиру, особливо в тандемі з фізичними вправами. Підтверджує цей ефект дослідження, яке показало позитивні результати завдяки впливу зеленого чаю за 12 тижнів. Відтак, 118 учасників протягом цього періоду споживали напій та худнули буквально за тижні.

Чай також може сприяти зниженню ваги та жиру через пребіотичний ефект. Дослідження показують, що поліфеноли чаю генерують коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA) у кишківнику, які взаємодіють з кишковою мікробіотою та впливають на метаболізм жирів,

– пояснює експерт.

Не варто розраховувати на неймовірний ефект і опиратись лише на чай. Дослідники повідомляють про наступні можливі результати: ви можете втратити приблизно 1,5 кілограма за 12 тижнів. Частиною з втраченої маси буде саме шкідливий вісцеральний жир. Покращити результат можна, якщо замінити звичні солодкі та алкогольні напої чаєм.

Тандем здорової дієти, спорту і 4 чашок чорного або зеленого чаю на день змінить ваше життя, стан здоров'я та покращить фігуру.