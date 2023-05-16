Інколи буває навіть таке, що після сніданку люди вже об 11 годині відчувають голод. Дуже ймовірно, що це через неправильно підібраний сніданок. Розповідаємо, що найкраще їсти.

Дізнавайтесь Скільки кави можна пити протягом дня: чіткі цифри

Що найкраще їсти на сніданок

Головне правильно – щоб ранковий прийом їжі містив білок. Він потрібен, щоб підтримувати ситість. Американська дієтологиня Лорен Манакер каже, що найкраще для цього підійдуть яйця.

Вони є класичним продуктом для сніданку не просто так. Це економічний і поживний вибір, який дає сніданку природний заряд поживних речовин. Яйця наповнені вітамінами та мінералами, корисними жирами, а також 6 грамами білка, що відновлює та будує м'язи. Без цукру і вуглеводів яйця практично відповідають всім критеріям першокласного продукту для схуднення,

– наголошує Манакер.



Яйця – ідеальний варіант для сніданку / Фото Pexels

Дослідження показують, що люди, які снідали яєчнею, споживали за обідом приблизно на 300 калорій менше, ніж ті, хто їв пластівці. Також зменшувалась тяга до солодкого після прийому їжі з високим вмістом білка.

Улюблений сніданок дієтологині – омлет з двох яєць, пасерованих овочів і сиру. Доповнює Манакер ранній прийом тостом з цільного зерна та чашкою зеленого чаю, у якому є кофеїн та антиоксиданти.

Отож, яйця виграли конкуренцію у вівсянки, а як щодо грецького йогурту, запитаєте ви? Хоч він і є джерелом білка і кальцію, але чимало продуктів, які додають у нього, містять мало поживних речовин і високу калорійність. Йдеться про мюслі чи мед, які перетворюють його на цукрову бомбу. Якщо хочеться перекусити йогуртом, обирайте з низьким вмістом цукру.

Останнім аргументом на користь яєць буде те, що вони допоможуть підвищити рівень холіну, який підтримує здоров'я мозку. Цієї речовини не вистачає близько 90% американців.