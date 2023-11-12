Банани чудові тим, що їх можна легко додавати до багатьох страв чи брати з собою в дорогу як поживний перекус. Проте якщо їсти їх надто багато, це може призвести до деяких неприємних наслідків. Дієтологиня Олівія Тарантіно розповіла, кому ж краще утриматися від надто частого споживання цих фруктів.

Цікаво Названо найкращі продукти для здоров’я кишківника: спробуйте й ви

Банани можуть залишити вас голодними

Вам може здаватися, що банани – дуже поживні, проте насправді вони не завжди залишають по собі відчуття ситості.

Оскільки в бананах дуже мало жиру та білка, більшість калорій у бананах надходить із вуглеводів. Якщо сніданок або перекус складається лише з банана, ви можете почуватися незадоволеними або все ще голодними одразу після їжі,

– поділилася дієтологиня Ембер Панконін.

Тож для того, щоб уникнути цієї проблеми, намагайтеся поєднувати банани із якимось джерелом білка – наприклад, з арахісовим маслом. Так ви зможете збалансувати вміст вуглеводів у цих бананах.

Шкодять людям з захворюванням нирок

Якщо у вас в організмі високий рівень калію, це може означати, що вам варто обмежити вживання бананів. Високий рівень калію також може призвести до проблем з нирками, а у деяких продуктах – зокрема, в бананах, апельсинах, кавунах тощо – є досить багато цієї речовини.

Тож для того, щоб запобігти прогресуванню захворювання, намагайтеся вживати менше цих фруктів.

Це тому, що люди з прогресуючою хворобою нирок не можуть належним чином виводити калій із крові. Високий рівень калію потенційно може призвести до серцевого нападу або смерті,

– розповіла Ембер Панконін.

Може призвести до здуття та газоутворення

У бананах досить багато розчинної клітковини та натуральних цукрових спиртів, а ці речовини можуть призвести до здуття живота та проблем із травленням.

Розчинна клітковина також потрібна у вашому організмі, проте якщо ви будете вживати її надто багато, це може призвести до газоутворення. Тож якщо ви схильні до проблем із травленням, спробуйте обмежити кількість бананів у раціоні.



Банани не дуже корисні для травлення / Фото Pexels

Містять дуже багато вуглеводів

Банани – це одні з тих фруктів, де майже всі калорії містять вуглеводи. Всього у одному банані середнього розміру можна знайти 27 грамів вуглеводів.

Тож якщо ви намагаєтеся притримуватися дієти з низьким рівнем вуглеводів, банани – не найкращий варіант для цього. Якщо їсти їх надто багато, це може призвести до надмірної кількості вуглеводів в організмі та навіть до збільшення ваги.