Іноді важко відмовитися від улюблених косметичних продуктів, навіть якщо їхній термін придатності закінчився. Але ваше здоров'я важливіше.

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Який термін придатності косметичних засобів

Коректори або основа під макіяж

Термін придатності буде залежати від його складу:

водна база – 12 місяців;

масляна база – до 18 місяців.

Такі засоби слід зберігати в прохолодному місці та регулярно струшувати тюбик.

Як зрозуміти, що продукт зіпсувався? Вміст засобу починає розшаровуватись.

Рум'яна, бронзер і пудра

Термін придатності порошкоподібної продукції становить 18 місяців. Через те, що ця косметика не містить води, тому бактеріям складніше розмножуватися. Однак рідина може потрапити на ваш бронзер або рум'яна з кисті, якою ви торкаєтеся обличчя з тональним кремом.

Тому кожен раз після використання щільно закривайте кришку. Не використовуйте жирний консилер перед нанесенням бронзатора, рум'ян або пудри. Перед кожним використанням обов'язково очищайте пензлик, який використовуєте для нанесення косметики.

Туш для вій

Через вологу консистенцію туш необхідно міняти досить часто. Її термін придатності:

при регулярному застосуванні – 3 місяці;

при нерегулярному застосуванні – 6 місяців.

Не тримайте туш відкритою більш ніж кілька хвилин, бо так вона швидко засохне.



Скільки часу туш придатна до використання / Фото Unsplash

Підводка для очей

Термін придатності варіюється від 3 місяців до 3 років:

рідка підводка – від 3 до 6 місяців залежно від того, як часто ви її використовуєте;

олівець для очей – до 36 місяців.

Якщо ви використовуєте рідку підводку для очей, очищайте її кінчик після кожного використання. Якщо ви використовуєте олівець для очей, регулярно дезінфікуйте точилку.

Помада і блиск для губ

Склад помади та блиску не сприяє розмноженню бактерій, тому їх можна використовувати приблизно від 12 до 18 місяців. Зберігайте їх у холодильнику.

Кисті для макіяжу

Кисті можуть містити багато бактерій. Тому чистьте пензлики щотижня та, в ідеалі, зберігайте їх у ящику, де вони не мають контакту з повітрям.

Навіть при щотижневому чищенні кисті для макіяжу слід міняти кожні кілька років. Коли волосини в пензликах починають випадати, то їх вже треба точно викинути.



Як часто треба змінювати кисті / Фото Unsplash

Чому це важливо

Візажист Ешлі Ребекка каже: "Під час використання продуктів із вичерпаним терміном придатності можуть виникнути подразнення шкіри. Якщо ви використовуєте туш або підводку для очей із вичерпаним терміном придатності, ви можете відчути набряк, свербіж або почервоніння. Завжди краще негайно звернутися до дерматолога".

Зауважте, що термін придатності косметичних засобів залежить від першого дня використання, а не від дати покупки. І ми часто не звертаємо уваги на цю дату.