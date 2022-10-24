Закликаємо відкинути комплекси та очікувати – вчені з Японії вже знайшли суперальтернативу. Про новий винахід розповідаємо далі.

Важливо Дослідження, яке шокує: вирівнювання волосся призводить до раку

Як науковці виростили справжнє людське волосся

Тривалий час дослідники намагались штучно створити справжнє волосся. Нещодавно група японських вчених похизувалась першими позитивними результатами експерименту з вирощування волосяних фолікулів. Ці науковці підійшли до питання з іншого боку, ніж їхні попередники.

Раніше під дослідження потрапляли механізми, які були пов'язані з розвитком волосяних фолікулів на моделях тварин. Проте такий процес виникнення і розвитку органів тривалий час не могли відтворити у лабораторних умовах. Японці ж використали органоїди (вирощені штучно в лабораторних умовах багатоклітинні структури) ембріональних клітин.

Органоїди були багатообіцяючим інструментом для з'ясування механізмів морфогенезу волосяних фолікулів in vitro,

– заявив доцент інженерного факультету Йокогамського університету Тацуто Кагеяма.



Вчені навчились вирощувати волосся / Фото Pexels

Система, яку розробили вчені, створювала волосяні фолікули та стрижні майже зі 100% ефективністю. Органоїди генерували повністю зрілі фолікули з довгими стрижнями волосся. Довжина становила близько 3 міліметрів на 23 день. За цей час науковці уважно стежили за ростом, набуттям пігментації in vitro та сигнальними шляхами.

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Самі ж дослідники вважають це справжнім проривом у боротьбі з патологічним випаданням волосся. Далі планують створити нові стратегії боротьби з втратою волосся, як у чоловіків, так і у жінок.