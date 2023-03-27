Це відкриття спростить вам життя та обсяги домашньої роботи. Постіль з цього матеріалу прасувати не потрібно і навіть шкідливо.

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Яку постіль необов'язково прасувати

Сатин – це тканина, яка виготовлена за технікою переплетення ниток з бавовняного волокна, має гладку, шовковисту поверхню та є доволі щільною. Власникам постелі з цього матеріалу пощастило, адже прасувати її не потрібно.

Річ у тім, що кожен раз під дією температури сатин закорковується, що з часом не дозволяє йому здійснювати температурний обмін. Тому постіль перестає пропускати повітря. Вам може бути як холодно, так і жарко. Такі зміни можуть негативно вплинути на ваш сон.



Сатинова постіль порадує легкістю у використанні / Фото Pexels

Якщо ви хочете, щоб сатин вам довго служив, добре пропускав повітря та вбирав вологу, краще його не прасувати. У крайньому разі, якщо ну дуже хочеться, робіть це при температурі не більшій, ніж 110 градусів за Цельсієм.

Захотіли придбати постіль зі сатину? Вона є трішки дорожчою порівняно з іншими. Ціни за звичайний комплект стартують від 900 гривень, а середня вартість становить 1500 – 2000 гривень.