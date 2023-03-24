Офтальмологиня Лілія Кудла розповіла про усі плюси та мінуси використання обох "пристроїв". Проаналізувавши це, вам буде куди легше зробити правильний вибір.

Цікаво Запотівають лінзи: лайфхаки, які допоможуть позбутись проблеми

Переваги та недоліки окулярів і лінз

Насправді ідеальний варіант – поєднання обох. Це дозволить вам почуватись впевнено і комфортно при будь-яких обставинах. Але остаточний вибір залежить винятково від потреб та способу життя.

Окуляри

Одна із головних переваг – тривалий термін служби, що дозволить зекономити. Сюди "додаємо" простий догляд (усього футляр і серветка), простоту у використанні – отримуємо комфорт. Можливість змінювати імідж за допомогою різних оправ теж може комусь сподобатись.

Але й недоліки тут теж є:

незручно займатись спортом;

запотівання при різкій зміні температур;

при рефракції понад 2 діоптрії окуляри не можуть повністю коригувати;

обмеження поля зору;

астигматизм зазвичай робить носіння некомфортним.

Окуляри підійдуть не всім / Фото Pexels

Лінзи

Лікарка наголошує на низці як позитивних, так і негативних сторін. Почнемо з кращого. Лінзи не обмежуватимуть вам поле зору й будуть непомітними на очах. Вони не можуть розбитись, як окуляри, тож немає ризику пошкодити очі уламками.

Підійдуть лінзи і для занять спортом, і для прогулянки у сонячний день, адже можна спокійно одягнути протисонцеві окуляри. Остання перевага сподобається не всім – можна змінити образ, використавши кольорові контактні лінзи.

Читайте також Як стрес впливає на зір: ви можете втратити все

До мінусів відносять:

необхідність спеціального догляду;

заборона на використання при застудних і алергічних захворюваннях очей;

часта заміна порівняно з окулярами;

розвиток алергічних чи запальних процесів в оці при поганому догляді.

Тепер ви озброєні усією необхідною інформацією, тож зробіть правильний аналіз і сміливо вирушайте за потрібною покупкою.