Є дослідження, що підтверджують це лікування як природний і м'який спосіб покращити вигляд вашої шкіри. Ключ в унікальних зволожувальних і протизапальних властивостях огірка.

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Що говорить наука

Дослідження показали, що огірковий сік може зменшити набряки, заспокоїти пошкоджену шкіру та стимулювати антиоксидантну активність. Охолоджувальний ефект огіркового соку також надає шкірі свіжий вигляд і відчуття.

Огірки багаті вітаміном С і фолієвою кислотою. Вітамін С може "розбудити" шкіру та стимулювати ріст нових клітин, тоді як фолієва кислота стимулює антиоксиданти, що допомагають шкірі боротися з токсинами навколишнього середовища.

Оскільки огірок містить багато води, він також зволожує зону під очима. Одне клінічне випробування показало, що огірковий сік є ефективним інгредієнтом у продуктах, які використовуються для запобігання зморщок.

Огірок варто застосовувати для покращення стану шкіри / Фото Pexels

Як застосовувати огірок для шкіри навколо очей

Щоб використовувати огірки як засіб краси, обов'язково тримайте їх охолодженими, тобто в холодильнику. Важливо також нарізати їх не надто тонко.

Зробіть дві смужки й покладіть їх на очі. Поруч встановіть таймер приблизно на 15 хвилин. Якщо одна сторона огірка ставатиме теплою, перевертайте її.