Щоб якнайдовше зберегти замшеве взуття, старайтеся не носити його в дощову погоду та дуже сильні морози, пише 24 Канал.

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Суха чистка

Для замшевого взуття варто обов’язково придбати спеціальну щітку з натуральною та гумовою щетиною. Вона підіймає ворс, тож відповідно бореться із заношеними, лискучими ділянками.

Волога чистка

Для вологого очищення вам знадобиться мильний розчин, губка для замші та ворсиста тканина. Обробіть місце забруднення розчином за допомогою губки. Тоді промокніть місце обробки ворсистою тканиною і ретельно промокніть, після цього висушіть в кімнатній температурі.



Із замшевою тканиною варто працювати дуже обережно / Фото Personage

За допомогою пари

Бруд із замшевого взуття можна прибрати за допомогою відпарювача. Потримайте взуття над парою, а тоді очистіть бруд вологою серветкою чи гумовою щіткою.

Як видалити сольовий розчин

Якщо на замшевому взутті з’явилися сольові розводи, то вам знадобиться 10% нашатирний спирт і вода. Розводити суміш треба в пропорції 1 частина спирту до 4 частин води. Цей розчин треба нанести на взуття та акуратно почистити спеціальною щіткою.



Для видалення замші використовуйте спеціальну щітку / Фото Personage

Як видалити жирну пляму

Щоб очистити жирну пляму та освіжити колір світлого замшевого взуття, посипте на поверхню тальк, залишіть на кілька годин та видаліть каучуковою щіткою чи гумкою.

Прання замші

Зверніть увагу, прати замш ні в якому разі не можна, особливо в машинці, адже ви вмить зіпсуєте взуття і воно вже не буде мати початкового вигляду. Взуття втратить колір, а якість ворсу сильно зіпсується.