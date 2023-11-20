Чтобы дольше сохранить замшевую обувь, старайтесь не носить ее в дождливую погоду и очень сильные морозы, пишет 24 Канал.

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Сухая чистка

Для замшевой обуви следует обязательно приобрести специальную щетку с натуральной и резиновой щетиной. Она поднимает ворс, поэтому соответственно борется с заношенными, лоснящимися участками.

Влажная чистка

Для влажной очистки вам понадобится мыльный раствор, губка для замши и ворсистая ткань. Разделайте место загрязнения раствором с помощью губки. Тогда промокните место обработки ворсистой тканью и тщательно промокните, затем высушите в комнатной температуре.



С замшевой тканью стоит работать очень осторожно.

При помощи пара

Грязь из замшевой обуви можно убрать с помощью отправителя. Подержите обувь над паром, затем очистите грязь влажной салфеткой или резиновой щеткой.

Как удалить солевой раствор

Если на замшевой обуви появились солевые разводы, то вам понадобится 10% нашатырного спирта и воды. Разводить смесь следует в пропорции 1 часть спирта до 4 частей воды. Этот раствор следует нанести на обувь и аккуратно почистить специальной щеткой.



Для удаления замши используйте специальную щетку / Фото Personage

Как удалить жирное пятно

Чтобы очистить жирное пятно и освежить цвет замшевой обуви, посыпьте на поверхность тальк, оставьте на несколько часов и удалите каучуковой щеткой или резинкой.

Стирка замши

Обратите внимание, стирать замес ни в коем случае нельзя, особенно в машинке, ведь вы мгновенно испортите обувь и она уже не будет выглядеть первоначально. Обувь потеряет цвет, а качество ворса сильно испортится.