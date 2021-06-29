Ознаки низької самооцінки

• Невпевненість у собі

Людина з низькою самооцінкою, як правило, невпевнена у собі. Тобто вона не відчуває себе комфортно та не покладається на себе під час різних викликів життя.

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• Відсутність контролю

Люди з низькою самооцінкою часто відчувають, що вони мало контролюють своє життя чи те, що з ними відбувається. Це може бути пов'язано з тим, що вони думають ніби мають мало можливостей для змін.

Вони можуть відчувати, що безсилі що-небудь зробити для розв'язання своїх проблем.

• Негативне соціальне порівняння

Порівняння себе з іншими може мати негативний вплив на самооцінку. Люди з низькою самооцінкою частіше порівнюють себе з тими, хто, на їх думку, кращі за них самих.

Порівняння себе з іншими / Фото Shutterstock

Іноді ці порівняння можуть бути джерелом інформації та натхненням для вдосконалення. Проте, якщо у людини залишаються відчуття безнадії, це може стримувати самооцінку.

• Проблеми з проханням того, що вам потрібно

Коли людина має низьку самооцінку, їй може бути складно просити про те, що хочеться. Адже відчуває в цей момент, що не заслуговує на допомогу. Крім того, вона не ставить в пріоритет власні бажання.

• Сумніви в собі

Навіть після прийняття рішення люди з низькою самооцінкою часто турбуються про те, що зробили неправильний вибір.

Вони сумніваються у власній думці та часто покладаються на те, що думають інші, замість того, щоб дотримуватися свого вибору.

• Проблеми з прийняттям компліментів

Дослідження 2017 року показало, що низька самооцінка безпосередньо пов'язана з неможливістю прийняти компліменти чи скористатися ними.

Такі позитивні відгуки часто викликають у людину підозру та недовіру. Адже компліменти не відповідають її уявленням про себе.

• Негативні розмови з самим собою

Низька самооцінка примушує людину зосереджуватися на своїх недоліках, а не на сильних сторонах. Замість того, щоб будувати із собою позитивний внутрішній діалог, вона може сказати про себе щось негативне.

Негативні розмови із самим собою / Фото Buy Followers Guide

Крім того, звинувачує себе, коли щось йде не так та знаходить недоліки в тих аспектах, що її стосуються.

• Страх невдачі

Людина з низькою самооцінкою сумнівається у своїх можливостях досягати успіху. Вона, як правило, або уникає проблем, або швидко здаються, не особливо намагаючись.

• Поганий прогноз

Низька самооцінка також змушує думати, що є мало шансів на краще майбутнє. Це почуття безнадії може негативно вплинути на поведінку людини та завадити досягти позитивних змін в житті.

• Відсутність кордонів

Людині, яка не цінує себе, буває важко встановлювати межі з іншими. Вона може відчувати себе винною або боятися, що перестане подобатися іншим, якщо спробує встановити або підтримувати кордони.

Відсутність поваги не тільки підсилює стрес, але і може змусити людину відчувати себе менш цінною.

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• Бажання догодити іншим

Це також може бути ще одним поширеним симптомом низької самооцінки. Щоб отримати зовнішнє визнання, люди, які не дуже задоволені собою, можуть зробити все можливе, щоб переконатися, що інші люди відчувають себе комфортно і щасливі.

Це часто провокує нехтування власними потребами та почуття провини за відмову.