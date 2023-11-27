Доктор медичних наук Лайра Буряк каже, що навіть попри те, що ви ведете здоровий спосіб життя, здорово харчуєтеся і займаєтеся спортом, ви все одно можете набирати вагу, а все тому – що не можете впоратися зі своїм стресом.

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Є кілька причин, які викликають стрес в нашому організмі, тому від них варто позбутися, аби підтримувати тіло у формі.

Порушення режиму сну

Повноцінний сон є дуже важливим для нашого здоров’я. Якщо ми знаходимося у стані стресу чи постійно через щось непокоїмося, то у нас можуть виникнути проблеми зі сном. Коли ви не висипаєтеся достатню кількість часу, то ваш організм може погано вплинути на метаболізм та вибір продуктів.



Поганий сон може вплинути на збільшення ваги / Фото Pexels

Емоційне харчування

Найчастіше в стані стресу нам хочеться "заїсти емоції", тож походи до кухні відбуваються дуже часто. Таке посилене харчування може призвести до збільшення ваги.

Стрес може сприяти збільшенню ваги за допомогою різних механізмів. Одним із основних факторів є емоційне харчування, оскільки люди часто вживають такі продукти, як піца, макарони та курячі нагетси, щоб упоратися зі стресом, що призводить до збільшення ваги,

– зазначила доктор філософії Ліза Янг.

Підвищений рівень кортизолу

Кожного разу, коли ви відчуваєте стрес – рівень вашого кортизолу підвищується. А це негативно впливає на наш метаболізм.

"Дослідження показали, що кортизол може уповільнювати обмін речовин, що ускладнює контроль ваги. Він також може сприяти накопиченню жиру, що ще більше сприяє збільшенню ваги", – розповіла Ліза Янг.

Підвищений рівень кортизолу також може призвести до нестачі повноцінного сну, високого кров'яного тиску та підвищення рівня цукру в крові.

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Зниження ефективності інсуліну

За даними Клівлендської клініки, інсулін відіграє важливу роль у забезпеченні надходження глюкози в організм у клітини печінки, жиру та м'язів. Це допомагає їм використовувати його як джерело енергії.

А от хронічний стрес може знизити ефективність інсуліну, що й призведе до збільшення маси тіла, оскільки інсуліну важко регулювати накопиченя жиру в жирових клітинах.

Недостатня фізична активність

Дослідження показують, що фізична активність допомагає втрачати вагу. Саме тому важливо займатися спортом систематично або хоча б виходити на прогулянку.

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Неправильне харчування

Стрес може впливати на те, що ми їмо, адже ми обираємо швидку їжу, здебільшого – фастфуд, напівфабрикати чи солодощі. Дослідження доводять, що саме така їжа впливає на збільшення ваги.