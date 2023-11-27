Доктор медицинских наук Лаура Бурак говорит, что даже несмотря на то, что вы ведете здоровый образ жизни, здорово питаетесь и занимаетесь спортом, вы все равно можете набирать вес, а все потому, что не можете справиться со своим стрессом.

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Есть несколько причин, которые вызывают стресс в нашем организме, поэтому от них следует избавиться для того, чтобы поддерживать тело в форме.

Нарушение режима сна

Полноценный сон очень важен для нашего здоровья. Если мы находимся в состоянии стресса или постоянно из-за чего-то беспокоимся, то у нас могут возникнуть проблемы со сном. Если вы не высыпаетесь достаточное количество времени, ваш организм может плохо повлиять на метаболизм и выбор продуктов.



Плохой сон может повлиять на увеличение веса.

Эмоциональное питание

Чаще всего в состоянии стресса нам хочется "заесть эмоции", так что походы на кухню происходят очень часто. Такое усиленное питание может привести к увеличению веса.

Стресс может способствовать увеличению веса с помощью разных механизмов. Одним из основных факторов является эмоциональное питание, поскольку люди часто употребляют такие продукты, как пицца, макароны и куриные нагетсы, чтобы справиться со стрессом, что приводит к увеличению веса.

– отметила доктор философии Лиза Янг.

Повышенный уровень кортизола

Каждый раз, когда вы испытываете стресс, уровень вашего кортизола повышается. А это оказывает негативное влияние на наш метаболизм.

"Исследования показали, что кортизол может замедлять обмен веществ, что затрудняет контроль веса. Он также может способствовать накоплению жира, что еще больше способствует увеличению веса", – рассказала Лиза Янг.

Повышенный уровень кортизола также может привести к недостатку полноценного сна, высокому кровяному давлению и повышению уровня сахара в крови.

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Снижение эффективности инсулина

По данным Кливлендской клиники, инсулин играет немаловажную роль в обеспечении поступления глюкозы в организм в клетки печени, жира и мышц. Это помогает им использовать его в качестве источника энергии.

А вот хронический стресс может снизить эффективность инсулина, что приведет к увеличению массы тела, поскольку инсулина трудно регулировать накопление жира в жировых клетках.

Недостаточная физическая активность

Исследования показывают, что физическая активность помогает терять вес. Именно поэтому важно заниматься спортом систематически или хотя бы выходить на прогулку.

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Неправильное питание

Стресс может влиять на то, что мы едим, ведь мы выбираем быструю еду, в основном фастфуд, полуфабрикаты или сладости. Исследования доказывают, что именно такая пища влияет на увеличение веса.