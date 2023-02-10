Здоров'я суглобів впливає майже на все, що ми робимо. Навіть найпростіші рухи, такі як ходьба, приготування їжі та чищення зубів, можливі завдяки нашим суглобам. Тому кожен повинен подбати про те, щоб підтримувати їх здоровими.

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Найкращі продукти для здоров'я суглобів

Куркума

Протизапальні переваги куркуми в основному пов'язані з високим вмістом куркуміну – хімічної сполуки, яка надає рослині яскраво-жовтий колір.

Переваги куркуми та екстракту куркуми для суглобів можна порівняти з нестероїдними протизапальними препаратами,

– каже лікар-дієтолог Дженна Вольпе.

Відповідно до огляду 2021 року, лікування куркумою зменшує біль і покращує функцію в осіб з остеоартритом колінного суглоба.

Волоські горіхи

Завдяки багатому вмісту омега-3 жирних кислот вони особливо корисні для здоров'я суглобів. Волоські горіхи також є хорошим джерелом клітковини та антиоксидантів.

Волоські горіхи впливають на здоров'я суглобів / Фото Pixels

Лосось

Це жирна риба з достатньою кількістю корисних для суглобів поживних речовин, включаючи кальцій, вітамін D і особливо омега-3 жирні кислоти.

Ці омега-3 жири мають імуномодулювальну, протизапальну дію в організмі, допомагаючи зменшити присутність запальних хімічних медіаторів, пов’язаних із болем у суглобах,

– пояснює Вольпе.

Терпкий вишневий сік

Загалом ягоди – чорницю, полуницю та малину – вихваляють за антиоксидантні властивості, які допомагають зменшити потенційну причину запалення, що називається окислювальним стресом. Спеціалісти пропонують також додати чашку терпкого вишневого соку до вашого плану харчування.

"У дослідженні пацієнтів із легким артритом колінного суглоба було показано, що ті, хто випивав 230 мілілітрів терпкого вишневого соку щодня протягом 6 тижнів, мали більше полегшення симптомів, ніж ті, хто приймав плацебо", – каже доктор Ненс.

Броколі

Є так багато причин їсти овочі щодня, і здоров'я суглобів – одна з них. Для цього доктор медичних наук Мері Вальвано рекомендує їсти хрестоцвіті овочі, такі як броколі.

Броколі є хорошим джерелом антиоксидантів і клітковини, але також джерелом сульфорафану. Ця багата на сірку сполука може допомогти при симптомах артриту.

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