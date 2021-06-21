Про причини і розв'язання проблем розповіла ендокринологиня Катерина Григор'єва. За її словами, якщо здуття виникає постійно, то в шлунково-кишковому тракті немає порядку, й організм натякає, що було б непогано цей порядок навести.

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Причини здуття живота

Швидке ковтання їжу

Якщо людина швидко ковтає їжу разом із повітрям, то це називається "аерофагія".

Тому лікарка радить виділяти на трапезу не менше 20 хвилин і намагайтеся під час неї не розмовляти.

Проблеми ротової порожнини

Проблеми із зубами та яснами теж можуть бути причиною. У такому випадку треба ретельно жувати їжу, зосередитися на її смаку. А також відвідайте стоматолога та перевірте свої зуби та ясна.

Робота підшлункової залози

Здуття також може бути через недостатнє вироблення ферментів підшлунковою залозою. Чим гірше перетравлюється їжа за допомогою ферментів, тим більше їй дістається мікробіотів, які в процесі взаємодії з нею виробляє метаболіти та велику кількість газів.

Потрібно звернутися до свого лікаря та порадитися щодо препаратів з ферментами.

Синдром надлишкового бактеріального росту

Він може бути, наприклад, через гіпоацидність, при якій збільшується кількість бактерій в кишківнику. У такому випадку треба працювати над нормалізацією кислотності шлункового соку.

Багато вуглеводів

Здуття може бути через надлишковий вуглеводний раціон, цукор, фруктозу, цукрозамінники, фрукти, сухофрукти, злаки та бобові. Потрібно проаналізувати і скорегувати раціон.

Целіакія

Це спадкове аутоімунне захворювання дітей і дорослих, що виникає внаслідок постійної непереносимості глютену. Людям з цією хворобою треба безглютенове харчування і виконання рекомендацій лікаря.

Також проблеми із животом можуть бути через паразитоз. Тоді потрібне лікування у паразитолога.