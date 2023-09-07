Дієтологиня Мері Сабат розповіла про продукт, який вона рекомендує вживати, адже він здатен покращити нашу пам'ять та настрій.

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Жирна риба

Найсмачніше джерело корисних жирів – жирна риба, яка багата білком. Лосось, скумбрія, форель та інші види риби сприяють здоров’ю мозку. Дієтологиня зазначає, що риба чудово підходить для людей, які хочуть схуднути, а також вона допомагає загострювати наш розум.

Жирна риба, така як лосось, скумбрія, форель, сардини та оселедець, є багатим джерелом жирних кислот омега-3, особливо EPA (ейкозапентаєнової кислоти) та DHA (докозагексаєнової кислоти), які необхідні для здоров'я та функціонування мозку,

– розповіла Мері Сабат.

Вона зазначила, що жирні кислоти омега-3, що містяться у рибі, відіграють вирішальну роль у підтримці структури та функцій клітин мозку. Саме вони є невід'ємними компонентами клітинних мембран, у тому числі мембран нейронів головного мозку. Часте вживання риби здатне покращити когнітивні функції та пам’ять.



Жирна риба є надзвичайно корисною / Фото Pixabay

Також риба вам допоможе налагодити психічне здоров’я та стабілізувати тривожність. За словами дієтологині, омега-3 мають протизапальну дію і допомагають регулювати функцію нейротрансмітерів у мозку. Вони допомагають зменшити симптоми тривоги та сприяють внутрішньому спокою. Мері Сабат радить вживати жирну рибу двічі на тиждень.

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Вона також додала, що хоч і жирна риба є чудовим джерелом омега-3, включіть до свого раціону інші джерела корисних жирів (авокадо, горіхи та оливкова олія) та ряд інших продуктів, багатих на поживні речовини.