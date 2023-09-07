Диетологиня Мэри Сабат рассказала о продукте, который она рекомендует употреблять, ведь он способен улучшить нашу память и настроение.

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Жирная рыба

Самый вкусный источник полезных жиров – жирная рыба, богатая белком. Лосось, скумбрия, форель и другие виды рыбы способствуют здоровью мозга. Диетологиня отмечает, что рыба отлично подходит для людей, которые хотят похудеть, а также она помогает обострять наш разум.

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, форель, сардины и сельдь, являются богатым источником жирных кислот омега-3, особенно EPA (эйкозапентаеновой кислоты) и DHA (докозагексаеновой кислоты), которые необходимы для здоровья и функционирования мозга,

– рассказала Мэри Сабат.

Она отметила, что содержащиеся в рыбе жирные кислоты омега-3 играют решающую роль в поддержании структуры и функций клеток мозга. Они являются неотъемлемыми компонентами клеточных мембран, в том числе мембран нейронов головного мозга. Частое употребление рыбы способно улучшить когнитивные функции и память.



Жирная рыба чрезвычайно полезна / Фото - Pixabay

Также рыба поможет вам наладить психическое здоровье и стабилизировать тревожность. По словам диетологини, омега-3 оказывают противовоспалительное действие и помогают регулировать функцию нейротрансмиттеров в мозге. Они помогают уменьшить симптомы тревоги и способствуют внутреннему покою. Мэри Сабат советует употреблять жирную рыбу дважды в неделю.

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Она также добавила, что хоть и жирная рыба является отличным источником омега-3, включите в свой рацион другие источники полезных жиров ( авокадо, орехи и оливковое масло ) и ряд других продуктов, богатых питательными веществами.