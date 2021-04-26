Експерти зазначають, що поганий сон провокує гормональний дисбаланс, що тягне за собою набір зайвих кілограмів. Це означає, що в другій половині дня варто уникати напоїв, що містять кофеїн і цукор та замінити їх на менш шкідливі варіанти.

Наприклад, ви можете включити у своє меню ці 10 напоїв. Окрім заспокійливого ефекту, вони покращують травлення, сприяють детоксикації та знижують рівень холестерину.

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Імбирний чай

Імбир популярний засіб для поліпшення травлення, який володіє протизапальними властивостями. До того ж корінь імбиру розширює кровоносні судини та покращує кровообіг.

Дієтологи переконують, що напої на його основі допомагають боротися з жировими відкладеннями. Вони пояснюють це підвищенням температури тіла, внаслідок чого й спалюється більше зайвих калорій. Водночас чай на основі імбиру подовжує відчуття ситості, тому вам не захочеться перекушувати перед сном.

Зелений чай

Зелений чай – незамінний варіант для покращення травних процесів. Одна чашка правильно завареного напою здатна стимулювати гормони, які відповідають за спалення жиру. В деяких випадках вживання зеленого чаю стимулює процес схуднення на 40%.

Чай з кульбаби

Коріння кульбаби збагачене поживними речовинами, які допомагають при детоксикації. Дослідники вважають, що рослина може діяти на організм, як і лікарські препарати для схуднення, тобто пригнічувати всмоктування жирів, а також виводити зайвий цукор і сіль.

Соєве молоко

На відміну від коров'ячого, у складі рослинного молока немає насичених жирів і холестерину, тож цей варіант може стати чудовим рішенням для підтримання сталої ваги. Крім цього в ньому містяться мононенасичені жири, які не тільки знижують холестерин в крові, але і перешкоджають всмоктуванню жиру в кишечник.

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Ромашковий чай

Чай з ромашки багатий на антиоксиданти, які виводять з організму зайву рідину. Заварюючи цей напій, ви не лише пришвидшуєте втрату зайвих кілограмів, але й зменшуєте здуття живота. Ромашковий чай стимулює виділення більшої кількості шлункового соку та пришвидшує перетравлення їжі.

Сік алое

Алое містить ферменти, що розщеплюють цукор і жир, а також нормалізують травлення. Сік рослини містить багато вітаміну В, який перетворює накопичений жир в енергію і знижує вагу.

Утім, перш ніж вживати цей сік на постійній основі, дізнайтеся про всі властивості рослини, а також уникайте соку з цілісного листа, оскільки до його складу входить алоїн, який може порушити травлення.

Виноградний сік

Виноград багатий антиоксидантами, які допомагають запобігти окисленню холестерину та покращують кровотік. Кількість антиоксидантів варіюється в залежності від типу винограду, його походження і способу обробки.

Грейпфрутовий сік

Грейпфрутовий сік регулює надходження інсуліну, допомагає контролювати рівень цукру в крові та запобігає метаболічному синдромі й переддіабетному стану.

Огірковий сік

Заміна солодких газованих напоїв на огірковий сік не тільки забезпечить вам хорошу гідратацію, але й скоротить споживання калорій. В одній чашці соку всього 16 калорій. Огірковий сік містить багато води, що робить його ідеальним напоєм для схуднення.

Ананасовий сік

Ананаси багаті клітковиною, що заспокоює травну систему, покращує роботу кишечника та пришвидшує перетворення їжі в енергію. Бонусом сік ананаса знижує рівень холестерину в кровоносних судинах.