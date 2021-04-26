Эксперты отмечают, что плохой сон провоцирует гормональный дисбаланс, который влечет за собой набор лишних килограммов. Это означает, что во второй половине дня следует избегать напитков, содержащих кофеин и сахар и заменить их на более щадящие варианты.

Например, вы можете включить в свое меню эти 10 напитков. Кроме успокаивающего эффекта, они улучшают пищеварение, способствуют детоксикации и снижают уровень холестерина.

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Имбирный чай

Имбирь популярное средство для улучшения пищеварения, которое обладает противовоспалительными свойствами. К тому же корень имбиря расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение.

Диетологи утверждают, что напитки на его основе помогают бороться с жировыми отложениями. Они объясняют это повышением температуры тела, в результате чего и сжигается больше лишних калорий. В то же время, чай на основе имбиря продлевает чувство сытости, поэтому вам не захочется перекусывать перед сном.

Зеленый чай

Зеленый чай незаменимый вариант для улучшения пищеварительных процессов. Одна чашка правильно заваренного напитка способна стимулировать гормоны, которые отвечают за сжигание жира. В некоторых случаях употребление зеленого чая стимулирует процесс похудения на 40%.

Чай из одуванчика

Корни одуванчика обогащены питательными веществами, которые помогают при детоксикации. Исследователи считают, что растение может действовать на организм, как и лекарственные препараты для похудения, то есть подавлять всасывание жиров, а также выводить лишний сахар и соль.

Соевое молоко

В отличие от коровьего, в составе растительного молока нет насыщенных жиров и холестерина, поэтому этот вариант может стать отличным решением для поддержания веса. Кроме этого в нем содержатся мононенасыщенные жиры, которые не только снижают холестерин в крови, но и препятствуют всасыванию жира в кишечнике.

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Ромашковый чай

Чай из ромашки богат антиоксидантами, которые выводят из организма лишнюю жидкость. Заваривая этот напиток, вы не только ускоряете потерю лишних килограммов, но и уменьшаете вздутие живота. Ромашковый чай стимулирует выделение большего количества желудочного сока и ускоряет переваривание пищи.

Сок алоэ вера

Алоэ вера содержит ферменты, расщепляющие сахар и жир, а также компоненты, что нормализуют пищеварение. Сок растения содержит много витамина В, который превращает накопленный жир в энергию и снижает вес.

Тем не менее, прежде чем принимать этот сок на постоянной основе, узнайте обо всех свойствах растения, а также избегайте сока из цельного листа, поскольку в его состав входит алоин, который может нарушить пищеварение.

Виноградный сок

Виноград богат антиоксидантами, которые помогают предотвратить окисление холестерина и улучшить кровоток. Количество антиоксидантов варьируется в зависимости от типа винограда, его происхождения и способа обработки.

Грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый сок регулирует поступление инсулина, помогает контролировать уровень сахара в крови, предотвращает метаболический синдром и преддиабетическое состояние.

Огуречный сок

Замена сладких газированных напитков на огуречный сок не только обеспечит вам хорошую гидратацию, но и сократит потребление калорий. В одной чашке сока всего 16 калорий. Огуречный сок содержит много воды, что делает его идеальным напитком для похудения.

Ананасовый сок

Ананасы богаты клетчаткой, которая успокаивает пищеварительную систему, улучшает работу кишечника и ускоряет преобразования пищи в энергию. Бонусом сок ананаса снижает уровень холестерина в кровеносных сосудах.