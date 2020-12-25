Мандарини – джерело вітамінів і антиоксидантів з оптимальною енергетичною цінністю. Як саме впливає цей плід на наше самопочуття та чому варто їсти хоча б декілька скибок мандарина протягом зими – далі.

У світі налічується близько 200 гібридів мандарина. Вони відрізняються вагою, кольором шкірки, формою та смаком, повідомляє Rbc. Найсолодші з них – клементин та тангор часто зустрічаються на прилавках наших супермаркетів.

Попри широку поширеність та шалену любов до цього фрукта, дієтологи та лікарі досі сперечаються щодо плюсів та мінусів мандарину. Цитруси заборонені при гастриті, коліті, гострому нефриті, гепатиті та холециститі, а також при виразці шлунка або дванадцятипалої кишки. Мандарини не рекомендуються людям з алергічними реакціями та цукровим діабетом. Якщо ж у вас немає протипоказань – зверніть увагу на переваги цитрусових.

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Мандарини зміцнюють імунітет

Мандарини містять багато вітаміну C, який необхідний для нашого організму взимку. Він активізує імунні клітини, допомагаючи організму боротися з інфекціями і вірусами. Концентрація вітаміну C залежить від сорту мандарину, їх транспортування та способу зберігання.



Користь мандарин / Фото Pexels

Нормалізують роботу кишечника

Фрукт містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину. Перша позитивно впливає на травлення та відновлення мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Друга – допомагає перистальтиці кишечника. Тож завдяки мандаринам краще засвоюється інша їжа, отримана протягом дня.

Знижують тривожність

Мандарини ефективні в боротьбі зі стресом та тривогою. Вітаміни групи B, які входять в склад фрукта, заспокоюють нервову систему, а вітамін C уповільнює синтез гормону стресу – кортизолу.

Допомагають при застуді

Білі прожилки, якими покриті плоди містять флавоноїди (нобілетин), який володіє протизапальною дією. Якщо ви відчуваєте перші симптоми застуди, спробуйте додати в чай чи узвар мандаринову шкірку: вона добре лікує сухий кашель та розріджує мокротиння, що пришвидшує одужання.

Прискорюють обмін речовин

Попри високий вміст цукрів, мандарини – низькокалорійний продукт. Калій і кальцій, які водять в цитрусові, покращують метаболізм, а клітковина викликає відчуття ситості.

Покращують стан шкіри

Завдяки великій кількості вітамінів A і С, регулярне вживання мандаринів покращує стан шкіри. Також цитрусові прискорюють загоєння ран та сповільнюють процеси старіння. Аскорбінова кислота також стимулює синтез колагену – білка, необхідного для здоров'я кісток, сухожиль, волосся і нігтів.



Чому варто їсти мандарини щодня / Фото Pexels

Захищають від каменів в нирках

Вчені з'ясували, що дієта, багата цитрусовими, збільшує рівень цитратів в сечі. Ці речовини гальмують кристалізацію та накопичення солей кальцію, які перетворюються у тверді відкладення – кальцинати. За словами дослідників, більшість ниркових каменів відкладається саме через низький рівень цитратів в сечі.

Знижують ризик розвитку новоутворень

Флавоноїди можуть захищати організм від дисбалансу вільних радикалів і окисного стресу, який призводить до ураження тканин та розвитку онкологічних захворювань. Втім, врахуйте, що тут корисна не стільки м'якоть мандаринів, скільки їх шкірка.

Зміцнюють серцевий м'яз

Мандарини містять алкалоїд – синефрин, який знижує рівень холестерину, а калій в складі фрукта допомагає нормалізувати артеріальний тиск та зміцнювати серцевий м'яз.

Окрім цього, роботу серця покращує вітамін C. Він робить стінки судин міцнішими та еластичнішими.

Поліпшують зір

Вітамін A, який входить до складу мандарин, підвищує гостроту зору, зміцнює рогівку та покращує нічний зір. Водночас вітамін C стимулює кровопостачання зорових органів, зменшує очний тиск та знижує ризик розвитку катаракти.