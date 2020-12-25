Мандарины – источник витаминов и антиоксидантов с оптимальной энергетической ценностью. Как влияет этот плод на наше самочувствие и почему стоит есть хотя бы несколько кусков мандарина течение зимы – далее.

В мире насчитывается около 200 гибридов мандарина. Они отличаются весом, цветом кожуры, формой и вкусом, сообщает RBC. Сладкие из них – клементина и тангор часто встречаются на прилавках наших супермаркетов.

Несмотря на широкую распространенность и бешеную любовь к этому фрукту, диетологи и врачи до сих пор спорят о плюсах и минусах мандарина. Цитрусы запрещены при гастрите, колите, остром нефрите, гепатите и холецистите, а также при язве желудка или двенадцатиперстной кишки. Мандарины не рекомендуются людям с аллергическими реакциями и сахарным диабетом. Если же у вас нет противопоказаний – обратите внимание на преимущества цитрусовых.

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Мандарины укрепляют иммунитет

Мандарины содержат много витамина C, который необходим для нашего организма зимой. Он активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами. Концентрация витамина C зависит от сорта мандарина, их транспортировки и способа хранения.



Польза мандарин / Фото Pexels

Нормализуют работу кишечника

Фрукт содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Первая положительно влияет на пищеварение и восстановление микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Вторая – помогает перистальтике кишечника. Поэтому благодаря мандаринам лучше усваивается другая пища, полученная в течение дня.

Снижают тревожность

Мандарины эффективны в борьбе со стрессом и тревогой. Витамины группы B, которые входят в состав фрукта, успокаивают нервную систему, а витамин C замедляет синтез гормона стресса – кортизола.

Помогают при простуде

Белые прожилки, которыми покрыты плоды содержат флавоноиды (нобилетин), что обладают противовоспалительным действием. Если вы чувствуете первые симптомы простуды, попробуйте добавить в чай ​​или компот мандариновую кожуру: она хорошо лечит сухой кашель и разжижает мокроту, что ускоряет выздоровление.

Ускоряют обмен веществ

Несмотря на высокое содержание сахаров, мандарины – низкокалорийный продукт. Калий и кальций, которые водят в цитрусовые, улучшают метаболизм, а клетчатка вызывает чувство сытости.

Улучшают состояние кожи

Благодаря большому количеству витаминов A и С, регулярное употребление мандаринов улучшает состояние кожи. Также цитрусовые ускоряют заживление ран, и замедляют процессы старения. Аскорбиновая кислота также стимулирует синтез коллагена – белка, необходимого для здоровья костей, сухожилий, волос и ногтей.



Почему стоит есть мандарины ежедневно / Фото Pexels

Защищают от камней в почках

Ученые выяснили, что диета, богатая цитрусовыми, увеличивает уровень цитратов в моче. Эти вещества тормозят кристаллизацию и накопления солей кальция, которые превращаются в твердые отложения – кальцинаты. По словам исследователей, большинство почечных камней откладывается именно из-за низкого уровня цитратов в моче.

Снижают риск развития новообразований

Флавоноиды могут защищать организм от дисбаланса свободных радикалов и окислительного стресса, который приводит к поражению тканей и развития онкологических заболеваний. Но учтите, что здесь полезна не столько мякоть мандаринов, сколько их кожура.

Укрепляют сердечную мышцу

Мандарины содержат алкалоид – синефрин, который снижает уровень холестерина, а калий в составе фрукта, помогает нормализовать артериальное давление и укреплять сердечную мышцу.

Кроме этого, работу сердца улучшает витамин C. Он делает стенки сосудов более крепкими и эластичными.

Улучшают зрение

Витамин A, который входит в состав мандарин, повышает остроту зрения, укрепляет роговицу и улучшает ночное зрение. В то же время витамин C стимулирует кровоснабжение зрительных органов, уменьшает глазное давление и снижает риск развития катаракты.