В межсезонье наши организмы особенно истощены и уязвимы перед респираторными инфекциями. Ослабленный холодом организм испытывает дефицит витаминов. А из-за отсутствия в рационе полноценного набора полезных продуктов, нам трудно компенсировать их недостаток.

С приходом весны на рынках и в супермаркетах можно найти первые сезонные овощи. Старайтесь покупать их хотя бы несколько раз в неделю и съедать простые салаты по крайней мере через день. Таким образом вы насытите организм витаминами группы B, С, К.

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Если вы не уверены, что именно нуждается ваш организм с приходом тепла – смело пользуйтесь этим списком. Здесь собраны продукты, которые обеспечат организм базовыми питательными веществами.

Шпинат



Тосты со шпинатом / Фото Pexels

В шпинате много белка, йода, железа, клетчатки, кальция и магния, а также витаминов А, C и E. При этом в 100 граммах шпината содержится всего 23 калории. Листья растения выводят токсины, укрепляют иммунитет, улучшают работу поджелудочной железы и кишечника.

Использовать шпинат стоит как можно быстрее. За 2 – 3 дня в холодильнике растение теряет полезные свойства и начинает увядать.

Лосось

Лосось – лидер по количеству незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, которые влияют на продолжительность жизни. Также рыба содержит много калия, фосфора, хрома, витаминов В, РР и D. Поэтому, употребление лосося укрепляет волосы, кожу и ногти. Из дополнительных преимуществ – нормализация уровня сахара и снижения риска развития болезни Альцгеймера.

Бананы



Бананы – самая здоровая альтернатива сладостям / Фото Pexels

Бананы хорошо усваиваются организмом, быстро утоляют голод и восстанавливают запасы энергии. 2 – 3 банана заполняют дневную норму калия и магния, которые полезны для работы сердца, мозга и мышц.

Бананы – самая здоровая альтернатива сладостям. Они успокаивают нервную систему и нормализуют уровень сахара в крови. Кроме того, в бананах содержится триптофан. Это вещество расщепляется на серотонин, который поднимает настроение и вызывает ощущение счастья.

Болгарский перец

По количеству витамина С сладкий перец превосходит лимоны и апельсины. Лишь один большой перец покрывает суточную норму витамина Р, который защищает сердце и сосуды. Регулярное употребление овоща нормализует кровяное давление, улучшает работу кишечника и снижает риск развития рака и инсульта. Также перец рекомендуется при дерматитах и ​​анемии.

Отказаться от перца стоит людям с нарушениями желудочно-кишечного такта, поскольку он может провоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.

Орехи



Орехи замедляют старение мозга / Фото Pexels

Орехи – источник антиоксидантов, легкоусвояемого белка и витаминов. Они улучшают память, снижают вредный холестерин и замедляют старение мозга. К тому же в их состав входят практически все вещества, необходимые для здоровья кожи и волос. Для того чтобы убедиться в этом, попробуйте ежедневно съедать по 20 – 30 граммов орехов.

Одним из самых доступных считается грецкий орех, содержащий витамины С, B1, B2, РР, каротин, клетчатку, соли железа и кобальта. Если вы часто чувствуете упадок сил или испытываете стресс, орехи помогут восстановить бодрость.

Натуральный йогурт

Натуральный йогурт способен нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и насыщать организм кальцием, который необходим для здоровья костей и зубов.

Выбирая йогурт, обратите внимание на этикетку: чем меньше в нем ингредиентов, тем он полезнее. Если же состав вызывает сомнения, замените его густым кефиром.

Черника



Черника стабилизирует работу сердца / Фото Pexels

Антиоксидантные свойства черники трудно переоценить. Она снижает воспаление и замедляет процессы старения. Кроме антиоксидантов, в чернике много калия, магния, антоцианов, витаминов К и С. Эти вещества улучшают память, повышают способность к обучению и предотвращают инфаркты.

Для тех, кто занимается спортом, ягода полезна вдвойне. Она стабилизирует работу сердца и ускоряет восстановление мышц после физических нагрузок. А вот способность черники улучшать зрение – только миф.

Брокколи

Бета-каротин, витамин К и аскорбиновая кислота, которые входят в состав брокколи, делают его незаменимым продуктом на кухне. Также здесь можно найти кальций, калий, железо и фосфор. Словом, все, чтобы назвать брокколи сбалансированным продуктом.

Овощ обладает противовоспалительным эффектом и сохраняет здоровье глаз, а высокое содержание клетчатки помогает нормализовать пищеварение.

Помидоры

Помидоры помогают поддерживать иммунитет / Фото Pexels

В каждом помидоре содержится клетчатка, пектин, каротин, витамины С и Е, все витамины группы В, фолиевая кислота. Благодаря этому плоды помогают поддерживать иммунитет и быстро восстанавливать силы, укрепляют память, улучшают состояние кожи и волос. Считается, что природный антиоксидант ликопин даже обладает противораковыми свойствами.

В то же время томаты является агрессивным продуктом. Они могут вызвать воспаление и аллергию. Врачи советуют отказаться от помидоров при желчнокаменной болезни, острых гастритах, гипертонии и проблемах с суставами.

Авокадо

Авокадо богато не углеводами, как другие продукты растительного происхождения, а белками с мононенасыщенными жирами. Последние помогают контролировать аппетит, выводят вредный холестерин и снижают риск болезней сердца. Кстати, авокадо опережает даже бананы по количеству калия. Этот микроэлемент восстанавливает водно-солевой обмен в организме и повышает стрессоустойчивость.