Поповніть свій організм вітамінами: 3 страви, які ви можете приготувати з мікрозелені
Весна – пора, коли наш організм потребує поповнити свої запаси вітамінів та корисних речовин. Саме в цьому вам допоможе мікрозелень, з якої можна приготувати корисні та водночас смачні страви.
Джерело:24 канал
Мікрозелень перебуває в активній стадії росту, тому в її складі кількість вітамінів, мінералів та інших корисних мікроелементів в кілька разів більша, ніж в зрілій рослині. Саме цей факт сприяє приголомшливій корисності мікрозелені.
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Як вживати мікрозелень
Як пише Zelena Ferma, вживати мікрозелень можна абсолютно по-різному:
- як інгредієнт салату;
- в якості спеції до гарніру;
- як приправа до найрізноманітніших страв, зокрема, й десертів.
У домашніх умовах її можна успішно вирощувати з рослин бобів, злаків, диких трав, а також салатів і домашніх трав. При цьому кожна з них має свій неповторний смак і користь. Як правильно вирощувати мікрозелень вдома, – читайте за посиланням.
Як зберігати мікрозелень
Якщо ви виростили великий урожай мікрозелені, то правильне зберігання дозволить використовувати ці молоді паростки по максимуму. Для цього слід максимально акуратно упакувати рослину в пластиковий контейнер або будь-яку іншу ємність, вкриваючи її харчовою плівкою.
Також мікрозелень можна зберігати в холодильнику, не зрізаючи з килимка. Таким чином сповільниться подальший її ріст і зелень може зберігатися до 10 днів.
Рецепти страв з мікрозелені
Салат з креветками і мікрозеленню редису
Вам знадобиться:
- 1 морква;
- 1 яблуко;
- 200 грамів очищених креветок;
- 20 грамів волоських горіхів;
- 80 грамів мікрозелені редису;
- оливкова олія;
- бальзамічний оцет.
Відваріть креветки і розріжте їх навпіл. Моркву і яблуко натріть на крупній тертці, подрібніть волоські горіхи. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти і заправте салат бальзамічним оцтом і оливковою олією. Мікрозелень редису викладіть зверху безпосередньо перед подачею.
Салат з креветками і мікрозеленню / Фото vseroste
Фруктовий смузі з мікрозелені
Необхідні інгредієнти:
- 2 стебла селери;
- 1 яблуко;
- 2 – 3 часточки лимона;
- пів стакана мікрозелені;
- 100 грамів води.
Всі ці інгредієнти покладіть у блендер і вимішайте. Пийте смузі без будь-яких підсолоджувачів.
Смузі з мікрозелені / Фото vseroste
Сирна паста з мікрозелені
Підготуйте:
- 100 грамів сиру;
- 1 столову ложку сметани;
- пів стакана подрібненої мікрозелені;
- сіль за смаком.
Всі інгредієнти ретельно вимішайте вручну або за допомогою блендера. Таку пасту можна намастити на тости або крекери. Смачного!
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