Весна – пора, коли наш організм потребує поповнити свої запаси вітамінів та корисних речовин. Саме в цьому вам допоможе мікрозелень, з якої можна приготувати корисні та водночас смачні страви.

Мікрозелень перебуває в активній стадії росту, тому в її складі кількість вітамінів, мінералів та інших корисних мікроелементів в кілька разів більша, ніж в зрілій рослині. Саме цей факт сприяє приголомшливій корисності мікрозелені.

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Як вживати мікрозелень

Як пише Zelena Ferma, вживати мікрозелень можна абсолютно по-різному:

як інгредієнт салату;

в якості спеції до гарніру;

як приправа до найрізноманітніших страв, зокрема, й десертів.

У домашніх умовах її можна успішно вирощувати з рослин бобів, злаків, диких трав, а також салатів і домашніх трав. При цьому кожна з них має свій неповторний смак і користь. Як правильно вирощувати мікрозелень вдома, – читайте за посиланням.

Як зберігати мікрозелень

Якщо ви виростили великий урожай мікрозелені, то правильне зберігання дозволить використовувати ці молоді паростки по максимуму. Для цього слід максимально акуратно упакувати рослину в пластиковий контейнер або будь-яку іншу ємність, вкриваючи її харчовою плівкою.

Також мікрозелень можна зберігати в холодильнику, не зрізаючи з килимка. Таким чином сповільниться подальший її ріст і зелень може зберігатися до 10 днів.

Рецепти страв з мікрозелені

Салат з креветками і мікрозеленню редису

Вам знадобиться:

1 морква;

1 яблуко;

200 грамів очищених креветок;

20 грамів волоських горіхів;

80 грамів мікрозелені редису;

оливкова олія;

бальзамічний оцет.

Відваріть креветки і розріжте їх навпіл. Моркву і яблуко натріть на крупній тертці, подрібніть волоські горіхи. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти і заправте салат бальзамічним оцтом і оливковою олією. Мікрозелень редису викладіть зверху безпосередньо перед подачею.



Салат з креветками і мікрозеленню / Фото vseroste

Фруктовий смузі з мікрозелені

Необхідні інгредієнти:

2 стебла селери;

1 яблуко;

2 – 3 часточки лимона;

пів стакана мікрозелені;

100 грамів води.

Всі ці інгредієнти покладіть у блендер і вимішайте. Пийте смузі без будь-яких підсолоджувачів.



Смузі з мікрозелені / Фото vseroste

Сирна паста з мікрозелені

Підготуйте:

100 грамів сиру;

1 столову ложку сметани;

пів стакана подрібненої мікрозелені;

сіль за смаком.

Всі інгредієнти ретельно вимішайте вручну або за допомогою блендера. Таку пасту можна намастити на тости або крекери. Смачного!



Сирна паста з мікрозелені / Фото vseroste