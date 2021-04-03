Весна – время, когда наш организм нуждается в пополнении своих запасов витаминов и полезных веществ. Именно в этом вам поможет микрозелень, из которой можно приготовить полезные и одновременно вкусные блюда.

Микрозелень находится в активной стадии роста, поэтому в ее составе количество витаминов, минералов и других полезных микроэлементов в несколько раз больше, чем в зрелом растении. Именно этот факт способствует потрясающей полезности микрозелени.

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Как употреблять микрозелень

Как пишет Zelena Ferma, употреблять микрозелень можно совершенно по-разному:

как ингредиент салата;

в качестве специи к гарниру;

как приправа к различным блюдам, в том числе и десертам.

В домашних условиях ее можно успешно выращивать из растений бобов, злаков, диких трав, а также салатов и домашних трав. При этом каждая из них имеет свой неповторимый вкус и пользу. Как правильно выращивать микрозелень дома, – читайте по ссылке.

Как хранить микрозелень

Если вы вырастили большой урожай микрозелени, то правильное хранение позволит использовать эти молодые побеги по максимуму. Для этого следует максимально аккуратно упаковать растение в пластиковый контейнер или любую другую емкость, покрывая ее пищевой пленкой.

Также микрозелень можно хранить в холодильнике, а не срезая с коврика. Таким образом замедлится дальнейший ее рост и зелень может храниться до 10 дней.

Рецепты блюд из микрозелени

Салат с креветками и микрозеленню редиса

Вам понадобится:

1 морковь;

1 яблоко;

200 граммов очищенных креветок;

20 граммов грецких орехов;

80 граммов микрозелени редиса;

оливковое масло;

бальзамический уксус.

Отварите креветки и разрежьте их пополам. Морковь и яблоко натрите на крупной терке, измельчите грецкие орехи. Соедините все подготовленные ингредиенты и заправьте салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Микрозелень редиса выложите сверху непосредственно перед подачей.



Салат с креветками и микрозеленью / Фото vseroste

Фруктовый смузи с микрозеленью

Необходимые ингредиенты:

2 стебля сельдерея;

1 яблоко;

2 – 3 дольки лимона;

полстакана микрозелень;

100 граммов воды.

Все эти ингредиенты положите в блендер и перемешайте. Пейте смузи без каких-либо подсластителей.



Смузи из микрозелени / Фото vseroste

Сырная паста с микрозеленью

Подготовьте:

100 граммов сыра;

1 столовую ложку сметаны

полстакана измельченной микрозелени;

соль по вкусу.

Все ингредиенты тщательно перемешайте вручную или с помощью блендера. Такую пасту можно намазать на тосты или крекеры. Приятного аппетита!



Сырная паста с микрозеленью / Фото vseroste