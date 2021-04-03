Пополните свой организм витаминами: 3 блюда, которые вы можете приготовить из микрозелень
Весна – время, когда наш организм нуждается в пополнении своих запасов витаминов и полезных веществ. Именно в этом вам поможет микрозелень, из которой можно приготовить полезные и одновременно вкусные блюда.
Источник:24 канал
Микрозелень находится в активной стадии роста, поэтому в ее составе количество витаминов, минералов и других полезных микроэлементов в несколько раз больше, чем в зрелом растении. Именно этот факт способствует потрясающей полезности микрозелени.
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Как употреблять микрозелень
Как пишет Zelena Ferma, употреблять микрозелень можно совершенно по-разному:
- как ингредиент салата;
- в качестве специи к гарниру;
- как приправа к различным блюдам, в том числе и десертам.
В домашних условиях ее можно успешно выращивать из растений бобов, злаков, диких трав, а также салатов и домашних трав. При этом каждая из них имеет свой неповторимый вкус и пользу. Как правильно выращивать микрозелень дома, – читайте по ссылке.
Как хранить микрозелень
Если вы вырастили большой урожай микрозелени, то правильное хранение позволит использовать эти молодые побеги по максимуму. Для этого следует максимально аккуратно упаковать растение в пластиковый контейнер или любую другую емкость, покрывая ее пищевой пленкой.
Также микрозелень можно хранить в холодильнике, а не срезая с коврика. Таким образом замедлится дальнейший ее рост и зелень может храниться до 10 дней.
Рецепты блюд из микрозелени
Салат с креветками и микрозеленню редиса
Вам понадобится:
- 1 морковь;
- 1 яблоко;
- 200 граммов очищенных креветок;
- 20 граммов грецких орехов;
- 80 граммов микрозелени редиса;
- оливковое масло;
- бальзамический уксус.
Отварите креветки и разрежьте их пополам. Морковь и яблоко натрите на крупной терке, измельчите грецкие орехи. Соедините все подготовленные ингредиенты и заправьте салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Микрозелень редиса выложите сверху непосредственно перед подачей.
Салат с креветками и микрозеленью / Фото vseroste
Фруктовый смузи с микрозеленью
Необходимые ингредиенты:
- 2 стебля сельдерея;
- 1 яблоко;
- 2 – 3 дольки лимона;
- полстакана микрозелень;
- 100 граммов воды.
Все эти ингредиенты положите в блендер и перемешайте. Пейте смузи без каких-либо подсластителей.
Смузи из микрозелени / Фото vseroste
Сырная паста с микрозеленью
Подготовьте:
- 100 граммов сыра;
- 1 столовую ложку сметаны
- полстакана измельченной микрозелени;
- соль по вкусу.
Все ингредиенты тщательно перемешайте вручную или с помощью блендера. Такую пасту можно намазать на тосты или крекеры. Приятного аппетита!
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