Біг є чудовим тренуванням, але він може також погано вплинути на суглоби, особливо якщо ви не старанно розминаєтеся перед тренуванням і не охолоджуєтесь після. Через це є ймовірність виникнення болю в колінах, який називається синдромом іліотибіальної смуги.

ІТ-смуга – це зв’язка, яка тягнеться від таза до гомілки по зовнішній стороні стегна. Вона допомагає стабілізувати коліно під час бігу. Погана розтяжка і навіть носіння неправильного типу кросівок може спричини втрату еластичності ІТ-діапазону та спричинити запалення. Це призведе до болю ззовні коліна. Корисно Легка щоденна вправа на укріплення м'язів спини: відеоінструкція

Іліотибіальна смуга та місце болю / Фото physioandmore Ці 3 вправи на розтяжку допоможуть вам зняти напругу та уникнути травмування ІТ-смуга. Їх можна робити як після пробіжки, так і до тренування. Вправа 1 Ляжте на спину та витягніть обидві ноги.

Покладіть резистентну стрічку на середину лівої стопи. Якщо у вас немає резистентної стрічки, її може замінити згорнутий рушник чи пояс від халата.

Тримаючи ногу прямо, повільно підійміть її догори.

Права нога в цей час повинна бути дещо зігнутою в коліні, щоб уникнути зайвого травмування попереку.

Ліву руку витягніть убік і, тримаючи стрічку іншою рукою, повільно опустіть ногу вправо, поки не відчуєте розтягування на зовнішній стороні.

Слідкуйте за тим, щоб ваші плечі лежали на підлозі.

Залишіться в цій позі на 20 секунд, після чого так само повільно поверніться у вихідне положення.

Повторіть цю вправу з іншою ногою.

Робіть розтяжку по два рази на кожен бік.

Перша вправа на розтяжку / Фото popsugar Вправа 2 Ляжте на спину.

Підійміть ноги так, щоб коліна були зігнуті під кутом 90 градусів.

Візьміть ліву щиколотку і перехрестіть її, поклавши за праве коліно.

Обхопіть руками праве стегно й обережно потягніть коліно до грудей.

Слідкуйте за тим, щоб ваша спина не вигиналася.

Коли відчуєте розтягнення, зупиніться і затримайтеся на 20 секунд.

Опустіть праву ногу.

Повторіть вправу, поставивши праву щиколотку за ліве коліно.

Робіть таке розтягування двічі на кожен бік.

Друга вправа на розтяжку / Фото popsugar Вправа 3 Стоячи прямо, перехрестіть ноги так, щоб стопи були поруч.

Видихніть і повільно нахиліться вперед.

Тримайте ноги прямо, лише злегка згинаючи переднє коліно.

Зупиніться, коли відчуєте розтягнення і затримайтеся в цій позиції на 20 секунд.

Повільно поверніться у вихідне положення, тримаючи прес напруженим.

Повторіть вправу, поставивши наперед іншу ногу при схрещуванні.

Зробіть цю вправу двічі на кожен бік.

Третя вправа на розтяжку / Фото popsugar