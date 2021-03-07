Бег – отличная тренировка, но она также может плохо влиять на суставы, особенно если вы не усердно разминаетесь перед тренировкой и не остываете после. Из-за этого есть вероятность возникновения боли в коленях, которая называется синдромом илиотибиальной полосы.

ИТ-полоса – это связка, которая тянется от таза к голени по внешней стороне бедра. Она помогает стабилизировать колено во время бега. Плохая растяжка и даже ношение неправильного типа кроссовок могут привести к потере эластичности ИТ-диапазона и вызвать воспаление. Это приведет к боли с внешней стороны колена. Полезно Легкое ежедневное упражнение на укрепление мышц спины: видеоинструкция

Илиотибиальная полоса и место боли / Фото physioandmore Эти 3 упражнения на растяжку помогут вам снять напряжение и избежать травмирования ИТ-полосы. Их можно делать как после пробежки, так и до тренировки. Упражнение 1 Лягте на спину и вытяните обе ноги.

Положите резистентную ленту на середину левой стопы. Если у вас нет резистентной ленты, ее может заменить свернутое полотенце или пояс от халата.

Держа ногу прямо, медленно поднимите ее вверх.

Правая нога в это время должна быть несколько согнутой в колене, чтобы избежать излишнего травмирования поясницы.

Левую руку вытяните в сторону и, держа ленту другой рукой, медленно опустите ногу вправо, пока не почувствуете растяжение на внешней стороне.

Следите за тем, чтобы ваши плечи лежали на полу.

Останьтесь в этой позе на 20 секунд, после чего так же медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите это упражнение с другой ногой.

Делайте растяжку по два раза на каждый бок.

Первое упражнение на растяжку / Фото popsugar Упражнение 2 Лягте на спину.

Поднимите ноги так, чтобы колени были согнуты под углом 90 градусов.

Возьмите левую лодыжку и перекрестите ее, положив за правое колено.

Обхватите руками правое бедро и осторожно потяните колено к груди.

Следите за тем, чтобы ваша спина не выгибалась.

Когда почувствуете растяжение, остановитесь и задержитесь на 20 секунд.

Опустите правую ногу.

Повторите упражнение, поставив правую лодыжку за левое колено.

Делайте такую растяжку дважды на каждый бок.

Второе упражнение на растяжку / Фото popsugar Упражнение 3 Стоя прямо, перекрестите ноги так, чтобы стопы были рядом.

Выдохните и медленно наклонитесь вперед.

Держите ноги прямо, слегка согнув переднее колено.

Остановитесь, когда почувствуете растяжение, и задержитесь в этой позиции на 20 секунд.

Медленно вернитесь в исходное положение, держа пресс напряженным.

Повторите упражнение, поставив наперед другую ногу при скрещивании.

Сделайте это упражнение дважды на каждую сторону.

Третье упражнение на растяжку / Фото popsugar