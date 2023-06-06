Чимало інформації, яку ми чули про кондиціонери, не відповідає дійсності. Що з цього міфи, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Міфи про кондиціонери

Від кондиціонера можна застудитись

Циркуляція холодного повітря у кімнаті, яку забезпечує кондиціонер, не може викликати застуду чи інфекційні захворювання. Також кондиціонери не можуть спричинити астму чи запалення легенів.

Кондиціонер не можна вмикати в приміщенні, де є маленька дитина

Насправді вашій дитині кондиціонер ніяк не нашкодить, якщо розміщувати техніку або ж малюка правильно. Уникайте прямого попадання холодного повітря, але не варто ховати малечу і зовсім від можливості загартуватись. До того ж перегрів для дітей куди шкідливіший.

Вентилятор безпечніший за кондиціонер

Вентилятор не охолоджує повітря, а лише переганяє його. Ефективним помічником у спеку та захисником від теплового удару буде саме кондиціонер, який дозволяє підтримувати здорову температуру у приміщенні.

Спати з увімкненим кондиціонером шкідливо

Особливо варто дбати про підтримку комфортної температури повітря під час сну, адже від цього залежить якість нічного відпочинку. У спекотну погоду ми часто прокидаємось через те, що тіло пітніє, і не відновлюємось повноцінно. Забезпечити тілу найкращі умови для розслаблення допоможе автоматична підтримка прохолоди у приміщенні, що й забезпечує кондиціонер, тож спати з ним можна і навіть потрібно! Важливо лише контролювати потік повітря: його направляйте у стелю.

В автомобілі краще відчиняти вікна, ніж вмикати кондиціонер

Отримати тепловий удар у спеку куди легше в автомобілі, особливо якщо він тривалий час "грівся" на сонці. Замість кондиціонера, який швидко розганяє прохолоду по салону, люди обирають відчинити вікна та створити протяг в автомобілі. Це не те що не допомагає охолодитися, а й може викликати нудоту, запаморочення чи втрату свідомості.