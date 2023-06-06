Много информации, которую мы слышали о кондиционерах, не соответствует действительности. Что касается этого мифа, рассказываем в материале 24 канала.

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Мифы о кондиционерах

От кондиционера можно простудиться

Циркуляция холодного воздуха в комнате, которую обеспечивает кондиционер, не может вызвать простуды или инфекционные заболевания. Также кондиционеры не могут вызвать астму или воспаление легких.

Кондиционер нельзя включать в помещение, где есть маленький ребенок

На самом деле вашему ребенку кондиционер никак не навредит, если размещать технику или малыша правильно. Избегайте прямого попадания холодного воздуха, но не стоит прятать малышей и вовсе от возможности закалиться. К тому же, перегрев для детей куда вреднее.

Вентилятор безопаснее кондиционера

Вентилятор не охлаждает воздух, а только перегоняет его. Эффективным помощником в жару и защитником от теплового удара будет именно кондиционер, позволяющий поддерживать здоровую температуру в помещении.

Спать с включенным кондиционером вредно

Особо следует заботиться о поддержании комфортной температуры воздуха во время сна, ведь от этого зависит качество ночного отдыха. В жаркую погоду мы часто просыпаемся из-за того, что тело потеет, и не восстанавливаемся полноценно. Обеспечить телу лучшие условия для расслабления поможет автоматическая поддержка прохлады в помещении, что обеспечивает кондиционер, так что спать с ним можно и даже нужно! Важно лишь контролировать поток воздуха: его направляйте в потолок.

В автомобиле лучше открывать окна, чем включать кондиционер

Получить тепловой удар в жару куда легче в автомобиле, особенно если он долго "грелся" на солнце. Вместо быстро разгоняющего прохладу по салону кондиционера люди выбирают открыть окна и создать сквозняк в автомобиле. Это не только не помогает охладиться, но и может вызвать тошноту, головокружение или потерю сознания.