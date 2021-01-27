За даними досліджень, деякі продукти здатні відтерміновувати настання сну та погіршувати його якість. Тож, готуючи вечерю, замініть інгредієнти, щоб добре виспатися та чудово почуватися вранці.

Джерело: Psychology Today

Якщо ви страждаєте від тривожності, панічних атак та безсоння, то, ймовірно, ви перепробували безліч технік розслаблення, боротьби зі стресом та навіть медикаментозних способів усунення дискомфорту. Але навряд чи хто-небудь перепитував вас, що ви їсте перед сном.

Читайте також: Здоровий сніданок: 7 продуктів, з яких не можна розпочинати свій день

Вас може здивувати, що деякі повсякденні харчові продукти впливають на нервову систему та можуть бути першопричинною вашого безсоння. Якщо ви визначите, які інгредієнти у меню працюють проти вас, то зможете проконтролювати їх вживання та захистити себе від наслідків стресу.

Перераховані продукти найбільш небезпечні для людей старше 40 років, пацієнтів з патологіями травної або імунної системи та алергіків.

Кофеїн

Кофеїн – небезпечний компонент для людей, які страждають від тривоги та розладів сну.

Одне із досліджень, за участю людей із панічними розладами, показало, що кофеїн значно підвищує гормон стресу та провокує напади панічних атак. Ця речовина не дає вам спати, блокуючи аденозинові рецептори. Навіть через 5 годин після вживання кофеїну 50% речовини залишаються в крові та погіршують сон.

Щоб вивести кофеїн з організму знадобиться 16–24 години.

Навіть одна ранкова чашка кави може вплинути на якість вашого сну вночі. Щоб побачити, чи справді кофеїн негативно впливає на ваш сон, поступово зменшуйте його вживання.

Пасльонові рослини (картопля, помідори, баклажани, перець)

Рослини сімейства пасльонових виробляють природні пестициди, призначені для знищення хижаків (комах та глистів). Ця хитра хімічна зброя блокує фермент ацетилхолінестеразу, що призводить до надмірного стимулювання нервової системи у людей з підвищеною чутливістю. Тривога є лише одним із нервово-психічних реакцій при вживанні подібної їжі.

Читайте також: На мене впливає настрій інших: 23 ознаки високої чутливості

Більшість людей щодня їдять ці продукти, але мало хто знає, що з часом організм може накопичити глікоалкалоїди. Щоб вони вивелися з організму потрібно щонайменше 5 днів. Тож, щоб перевірити вплив цих продуктів на вашу нервову систему, відмовтеся від них хоча б на тиждень.

Алкоголь

На перший погляд, алкоголь розслабляє та допомагає заснути, проте в процесі відпочинку він змінює глибину сну. Якщо у вас є звичка випивати міцні напої перед сном – щовечора зменшуйте дози, щоб мінімізувати можливість абстинентного синдрому (який, при різкій відмові від алкоголю, теж підвищує тривожність та погіршує сон).

Ферментована, в’ялена, копчена їжа (салямі, сир, квашена капуста)



Продукти, які провокують безсоння / Фото Pexels

Перетворення свіжої цільної їжі у вишуканий продукт (стейк, сир брі, мерло чи кімчі) відбувається за допомогою бродіння. Під час цього процесу бактерії розщеплюють харчові білки на крихітні молекули (біогенні аміни).

Найважливішим біогенним аміном є гістамін – потужний нейромедіатор, який відіграє важливу роль в патогенезі ряду хворобливих станів. Гістамін викликає занепокоєння та безсоння у людей з підвищеною чутливістю, завдяки своїй здатності активувати адреналін.

Цукор, борошно, вуглеводи

Популярні сніданки містять чимало рафінованих вуглеводів та цукру. То ви починаєте свій день з запуску гормональної ланцюгової реакції, яка може на певний час покращити ваш настрій, енергію та концентрацію. Однак, після перепадів інсуліну, організм починає вивільняти кортизол та адреналін, які повинні нормалізувати рівень цукру в крові. Тим часом на обід ви знов з'їдаєте хліб, а на вечерю – локшину та чипси. І ось – ваші гормони без перестанку катаються на умовних американських гірках.

Адреналін викликає симптоми паніки (пітливість, запаморочення та серцебиття), ви можете помилково вважати їх ознаками гіпоглікемії, хоча в більшості випадків рівень глюкози в крові не опускається нижче норми.

Щоб протестувати, як ваш організм почувається без рафінованих вуглеводів, борошна та цукру, спробуйте відмовитися від продуктів з їх вмістом хоча б на 2 тижні. Якщо за цей час сон нормалізується – підбирайте відповідну дієту, яка дозволить контролювати час їх вживання.