По данным исследований, некоторые продукты способны откладывать наступление сна и ухудшать его качество. Поэтому, готовя ужин, замените ингредиенты, чтобы хорошо выспаться и отлично чувствовать себя утром.

Источник: Psychology Today

Если вы страдаете от тревожности, панических атак и бессонницы, то, вероятно, вы уже перепробовали множество техник расслабления, борьбы со стрессом и даже медикаментозные способы устранения дискомфорта. Но вряд ли кто-нибудь спрашивал вас, что вы едите перед сном.

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Вас может удивить, что некоторые повседневные продукты питания могут влиять на нервную систему, а также – быть первопричиной вашей бессонницы. Если вы определите, какие ингредиенты в вашем меню работают против вас, то сможете проконтролировать их употребление и защитить себя от последствий стресса.

Перечисленные продукты наиболее опасны для людей старше 40 лет, пациентов с патологиями пищеварительной или иммунной системы, а также аллергиков.

Кофеин

Кофеин – опасный компонент для людей, страдающих от тревоги и расстройств сна.

Одно из исследований с участием людей с паническими расстройствами, показало, что кофеин значительно повышает гормон стресса и провоцирует приступы панических атак. Это вещество не дает вам спать, блокируя аденозиновые рецепторы. Даже через 5 часов после употребления кофеина 50% вещества остаются в крови и ухудшают сон.

Чтобы вывести кофеин из организма, понадобится 16–24 часов.

Даже одна утренняя чашка кофе может повлиять на качество вашего сна ночью. Чтобы увидеть, действительно ли кофеин негативно влияет на ваш сон, постепенно уменьшайте его употребления.

Пасленовые растения (картофель, помидоры, баклажаны, перец)

Растения семейства пасленовых производят природные пестициды, предназначенные для уничтожения хищников (насекомых и глистов). Это хитрое химическое оружие блокирует фермент ацетилхолинэстеразы, что приводит к чрезмерному стимулированию нервной системы у людей с повышенной чувствительностью. Тревога является лишь одним из нервно-психических реакций при употреблении подобной пищи.

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Большинство людей ежедневно едят эти продукты, но мало кто знает, что со временем организм может накопить гликоалкалоиды. Чтобы они вывелись из организма, нужно не менее 5 дней. Поэтому, чтобы проверить влияние этих продуктов на вашу нервную систему, откажитесь от них хотя бы на неделю.

Алкоголь

На первый взгляд, алкоголь расслабляет и помогает уснуть, однако в процессе отдыха он меняет глубину сна. Если у вас есть привычка выпивать крепкие напитки перед сном – уменьшайте каждый вечер дозу, чтобы минимизировать возможность абстинентного синдрома (который, при резком отказе от алкоголя, тоже повышает тревожность и ухудшает сон).

Ферментированный, вяленая, копченая пища (салями, сыр, квашеная капуста)



Продукты, что провоцируют бессонницу / Фото Pexels

Преобразование свежей цельной пищи в изысканный продукт (стейк, сыр бри, мерло или кимчи) ​​происходит с помощью брожения. Во время этого процесса бактерии расщепляют пищевые белки на крошечные молекулы (биогенные амины).

Важнейшим биогенным амином является гистамин – мощный нейромедиатор, который играет важную роль в патогенезе ряда болезненных состояний. Гистамин вызывает беспокойство и бессонницу у людей с повышенной чувствительностью, благодаря своей способности активировать адреналин.

Сахар, мука, углеводы

Популярные завтраки содержат немало рафинированных углеводов и сахара. То есть, вы начинаете свой день с запуска гормональной цепной реакции, которая может на время улучшить ваше настроение, энергию и концентрацию. Однако, после перепадов инсулина, организм начинает высвобождать кортизол и адреналин, которые должны нормализовать уровень сахара в крови. Между тем на обед вы опять съедаете хлеб, а на ужин – лапшу и чипсы. И вот – ваши гормоны без остановки катаются на условных американских горках.

Адреналин вызывает симптомы паники (потливость, головокружение и ускоренное сердцебиение), вы можете ошибочно считать их признаками гипогликемии, хотя в большинстве случаев уровень глюкозы в крови не опускается ниже нормы.

Чтобы протестировать, как ваш организм чувствует себя без рафинированных углеводов, муки и сахара, попробуйте отказаться от продуктов с их содержанием хотя бы на 2 недели. Если за это время сон нормализуется – подбирайте подходящую диету, которая позволит контролировать время их употребления.