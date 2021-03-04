Сухість та лущення шкіри: 9 вітамінів, які допоможуть в боротьбі з ксерозом
Проблеми зі шкірою можуть бути спричинені різними факторами, включаючи сезонні зміни, зневоднення, старіння, алергію або дефіцит мікроелементів. Якщо ваш звичайний режим догляду перестав справлятися з лущенням та сухістю, спробуйте поглянути на проблему зсередини.
Джерело:Greatist
Найпоширенішою причиною сухості шкіри є звичайна дегідратація. Тому спробуєте почати лікування з вживання більшої кількості води. Питна вода часто виявляється найефективнішим та найпростішим способом поліпшення стану шкіри. Якщо цього виявилося замало – не розчаровуйтеся. Існує безліч способів усунути неприємні дефекти.
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Окрім зневоднення, існує ряд інших факторів, які сприяють пересиханню шкіри: вживання нездорової їжі, дефіцит мікроелементів або жорстока дієта. В такому разі вам можуть допомогти деякі полівітамінні комплекси та правильно налагоджений раціон.
Вітамін С
Як боротися з сухістю шкіри / Фото Pexels
Вітамін С не тільки підвищує імунітет, але й покращує стан шкіри. На 100 грамів епідермісу в людей припадає приблизно 64 міліграми цього мікроелемента, а коли цей рівень знижується – шкіра починає лущитися.
Дослідження 2017 року показало, що добавки вітаміну С можуть покращити бар’єрну функцію шкіри та допомогти утриманню води, запобігаючи сухості шкіри. Дослідження, проведене роком раніше, показало, що добавка вітаміну С, цинку та білка допомагає знизити шорсткість шкіри.
Вітамін D
Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який теж покращує бар’єрну функцію шкіри та пришвидшує зростання нових клітин шкіри.
Ще у 2013 році дослідники виявили кореляцію між рівнем вітаміну D та зволоженням шкіри, а дослідження 2015 року підтвердило, що прийом добавок вітаміну D може усунути ознаки ксерозу.
Вітамін Е
Вітамін Е – потужний антиоксидант із протизапальною дією.
Дослідження 2015 року виявило, що застосування вітаміну Е перорально є ефективним для зменшення симптомів екземи. Також він застосовується для захисту від пошкодження вільними радикалами та для пришвидшення загоєння ран.
Вітамін Е міститься в багатьох рослинних оліях, горіхах, насінні, арахісовому маслі, шпинаті, червоному болгарському перці та авокадо
Риб’ячий жир
Незамінні жирні кислоти, які містяться в риб'ячому жирі, допомагають зменшити запальний процес та сприяють зволоженню шкіри. Крім цього добавка зміцнює жировий кислотний бар’єр шкіри.
Риб’ячий жир може бути корисним додатковим елементом при лікуванні псоріазу – хронічного запального захворювання шкіри. Дослідження 2015 року показало, що щоденне вживання риб’ячого жиру від 6 тижнів до 6 місяців допомагає зменшити симптоматику.
Ще одне дослідження 2015 року на щурах з індукованою сухою шкірою показало, що пероральні добавки до риб’ячого жиру значно посилюють зволоження шкіри, зменшують втрати води та полегшують свербіж у порівнянні з щурами, які не отримували добавки.
Пробіотики
Які речовини допоможуть усунути сухість / Фото Pexels
Низка досліджень наполягають на зв’язку між споживанням пробіотиків та зволоженням шкіри. Дослідження 2015 року показало, що люди, які 8 тижнів отримували дозу бактерій Lactobacillus plantarum значно покращили бар’єрну функцію шкіру. Тож дієта, багата пробіотиками, може допомогти шкірі залишатися м’якою, гладкою та зволоженою.
Колаген
Дослідження за участю 69 жінок показало, що використання 2,5 – 5 грамів колагену в день (протягом 8 тижнів), допомагають покращити гідратацію та еластичність шкіри. Огляд 11 досліджень також виявив, що прийом від 2,5 – 10 грамів пероральних добавок колагену в день (від 4 до 24 тижнів), може впоратися з сухістю шкіри.
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Гіалуронова кислота
Навіть місцеве застосування гіалуронової кислоти допомагає шкірі утримувати вологу, боротися із сухістю шкіри та робити її більш гладкою.
Дослідження 2017 року показало, що добавка гіалуронової кислоти в поєднанні з біотином, вітаміном С, міддю та цинком зволожує та покращує еластичність шкіри. Також речовина усуває шорсткість та зменшує зморшки після 40 днів регулярного застосування.
Кераміди
Зволоження шкіри / Фото Pexels
Кераміди – це молекули жиру, які складають 50% природного бар'єра шкіри. Саме ці ліпіди допомагають захистити шкіру від надмірної сухості та утримують в ній вологу.
Дослідження 2018 року, проведеного за участю 114 жінок, показали, що добавка кераміду зменшила об’єм зморшок очей після 8 тижнів застосування.
Алое
У 2016 році дослідження, проведене за участю 64 жінок показало, що 12-тижневий прийом добавок з жирними кислотами, отриманих з алое, значно покращував вологість та еластичність шкіри. Проте вивчення цієї речовини для перорального застосування досі триває, тож висновки робити поки що рано.
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