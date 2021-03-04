Проблеми зі шкірою можуть бути спричинені різними факторами, включаючи сезонні зміни, зневоднення, старіння, алергію або дефіцит мікроелементів. Якщо ваш звичайний режим догляду перестав справлятися з лущенням та сухістю, спробуйте поглянути на проблему зсередини.

Найпоширенішою причиною сухості шкіри є звичайна дегідратація. Тому спробуєте почати лікування з вживання більшої кількості води. Питна вода часто виявляється найефективнішим та найпростішим способом поліпшення стану шкіри. Якщо цього виявилося замало – не розчаровуйтеся. Існує безліч способів усунути неприємні дефекти.

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Окрім зневоднення, існує ряд інших факторів, які сприяють пересиханню шкіри: вживання нездорової їжі, дефіцит мікроелементів або жорстока дієта. В такому разі вам можуть допомогти деякі полівітамінні комплекси та правильно налагоджений раціон.

Вітамін С



Як боротися з сухістю шкіри / Фото Pexels

Вітамін С не тільки підвищує імунітет, але й покращує стан шкіри. На 100 грамів епідермісу в людей припадає приблизно 64 міліграми цього мікроелемента, а коли цей рівень знижується – шкіра починає лущитися.

Дослідження 2017 року показало, що добавки вітаміну С можуть покращити бар’єрну функцію шкіри та допомогти утриманню води, запобігаючи сухості шкіри. Дослідження, проведене роком раніше, показало, що добавка вітаміну С, цинку та білка допомагає знизити шорсткість шкіри.

Вітамін D

Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який теж покращує бар’єрну функцію шкіри та пришвидшує зростання нових клітин шкіри.

Ще у 2013 році дослідники виявили кореляцію між рівнем вітаміну D та зволоженням шкіри, а дослідження 2015 року підтвердило, що прийом добавок вітаміну D може усунути ознаки ксерозу.

Дослідження з 2018 року показують, що низький рівень вітаміну D у крові пов’язаний з розвитком екземи та псоріазу, які можуть призвести до свербежу та сухості.

Вітамін Е

Вітамін Е – потужний антиоксидант із протизапальною дією.

Дослідження 2015 року виявило, що застосування вітаміну Е перорально є ефективним для зменшення симптомів екземи. Також він застосовується для захисту від пошкодження вільними радикалами та для пришвидшення загоєння ран.

Вітамін Е міститься в багатьох рослинних оліях, горіхах, насінні, арахісовому маслі, шпинаті, червоному болгарському перці та авокадо

Риб’ячий жир

Незамінні жирні кислоти, які містяться в риб'ячому жирі, допомагають зменшити запальний процес та сприяють зволоженню шкіри. Крім цього добавка зміцнює жировий кислотний бар’єр шкіри.

Риб’ячий жир може бути корисним додатковим елементом при лікуванні псоріазу – хронічного запального захворювання шкіри. Дослідження 2015 року показало, що щоденне вживання риб’ячого жиру від 6 тижнів до 6 місяців допомагає зменшити симптоматику.

Ще одне дослідження 2015 року на щурах з індукованою сухою шкірою показало, що пероральні добавки до риб’ячого жиру значно посилюють зволоження шкіри, зменшують втрати води та полегшують свербіж у порівнянні з щурами, які не отримували добавки.