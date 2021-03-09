Некоторые рутинные привычки негативно влияют на состояние нашей кожи: провоцируют сухость, зуд, раздражение и даже становятся причиной развития инфекций. Рассказываем, что учесть, чтобы не создавать помех душу на состояние вашей кожи.

Скорее всего, вы редко задумываетесь над тем, как вы принимаете душ. Эта ежедневная привычка, доведенная до автоматизма, необходима, чтобы очистить тело, увлажнить кожу, взбодриться утром и расслабиться на ночь. Но некоторые моменты под напором горячей воды могут негативно влиять на нашу кожу.

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Слишком горячая вода



Почему нельзя мыться в горячей воде / Фото Pexels

Если у вас сухая кожа, зуд и шелушение, виновной может быть слишком горячая вода в вашем душе.

Если с душевой идет слишком большое количество пара – это означает, что ваш душ слишком горячий, – рассказывает дерматологиня Мелисса Пилианг.

Врач предупреждает, что кроме пересыхания кожи, чрезмерно горячая вода может вызвать вспышки экземы.

Это не означает что нужно полностью отказываться от пары в душе. Однако Пилианг рекомендует накопить пару прежде чем зайти под воду:

Включите душ так горячо, как хотите. Пусть вода нагреет ванную комнату, однако прежде чем заходить в душ уменьшите температуру до комфортной. Таким образом вы продолжите наслаждаться теплом, не раздражая кожу.

Вы регулярно используете антибактериальное мыло

Возможно, вам нравится это скрипучее ощущение чистоты, которое возникает после душа, но антибактериальное мыло с жестким компонентами может нанести больше вреда, чем пользы.

На самом деле это ощущение вызвано смывом барьерного слоя. Без него кожа еще больше подвергается воздействию горячей воды, ветра и других факторов.

Более того, триклозан – антибактериальный ингредиент, используемый в некоторых мылах, связан с некоторыми рисками для здоровья. Американская служба по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) утверждает, что ингредиент не токсичен, но исследования на животных показали, что триклозан может изменять гормональный уровень. Также существует подозрение, что триклозан провоцирует антибиотикорезистентнисть.

Дерматологиня Пилианг рекомендует отказаться от применения антибактериального мыла во время приема душа и искать средства без ароматизаторов и с увлажняющими компонентами.

Вы слишком интенсивно моетесь

Кроме грязи и жира ваша кожа переполнена "хорошими" бактериями, которые помогают поддержать здоровье кожи. Скрабирование с головы до ног, даже с использованием нежного и натурального средства, все равно может повредить защитный слой, что приведет к вспышкам угрей, экземы и пересыхания кожи.

Помните, что простая вода прекрасно справляется с очисткой даже после тренировок и активной работы.

Вы не чистите свою бритву

Во влажном душе бритва для многократного применения превращается в рассадник бактерий. Именно поэтому перед использованием вы должны промыть ее под горячей водой. Пропуск этого шага может стать причиной заражений, особенно, если вы случайно повредили кожу:

Когда вы используете бритву, можете порезаться. Причем иногда эти порезы являются микроскопическими разрывами кожи. Вы можете даже не заметить их, однако незначительность раны не остановит проникновение бактерий и грибков.

Вы моетесь разутыми в душе тренажерного зала

Даже если годы проживания в общежитиях давно позади, это не значит, что вам следует отказаться от практики ношения шлепанцев, при использовании общей душевой.

Во влажных и сырых местах легко заразиться грибком, бородавками, педикулезом.

Для того чтобы защитить себя, рекомендуется покрывать ногти противогрибковым лаком. Принимая душ, воспользуйся противогрибковым гелем или мылом и тщательно промывать кожные складки и область между пальцами. А также не посещать такие места, если у вас есть ранки на теле.