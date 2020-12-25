Антисептики, мобільні додатки та інше: 5 велнес-трендів 2021 року
Провідні видання продовжують аналізувати тренди краси та здорового способу життя. Що прогнозують експерти у 2021 році – розповідаємо далі.
Видання WWD склало список трендів, які визначать велнес-рутину 2021 року, повідомляє Anywellmag. Прогнози експертів засновані на змінах, які відбулися з б’юті-сферою за час пандемії.
На перший план у 2021 році виходять засоби особистої гігієни, а не звична декоративна косметика. Замість вечірок слід звернути увагу на усамітнення, а заняття з тренерами замінили мобільні додатки.
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Гігієна
Антисептики та санітайзери стали головним б’юті-продуктом року. За оцінками фахівців, така тенденція збережеться й у 2021-му. Окрім цього, за виробництво антисептичних ліній взялися великі б’юті-бренди, зокрема Dior та Givenchy та Louis Vuitton. Але й це ще не все.
Зараз дизайнери вигадують різноманітні чохли та сумки для баночок з дезінфікуючи засобом. В що це переросте – побачимо зовсім скоро.
Мобільні додатки
В 2021-му році, за прогнозами фахівців, на нас очікує справжній бум велнес-додатків присвячених здоровому способу життя. Нутриціологія, медитація, відслідковування режиму дня та трекери сну – це вже доступно в магазинах наших девайсів.
Такий розвиток сегменту теж спровокований карантином. Розробники додатків побачили, що скачування і підписки на подібні додатки масово зростають та вирішили інтенсивно збільшувати ринок. І брати не лише кількістю, але й якістю. Тож готуйтеся, що в наступному році додатки стануть більш персоналізованими та інтерактивнішими.
Доступність
Експерти передбачають, що в прийдешньому році нас навряд чи чекає масове повернення в дорогі салони та фітнес-центри.
Йога вдома / Фото Pexels
Перехід на віддалену роботу та криза вплинули на вибір платформ для спорту і краси в усьому світі. Тепер люди все частіше віддають перевагу заняттям йогою вдома, зручними сервісам, які працюють в будь-який час доби та експрес-послугами косметологів та перукарів.
Цифровий детокс
Тенденція діджитал-детоксу про яку говорили ще кілька років тому, в наступному році розвиватиметься ще швидше.
Це пов’язано з перенасиченням, яке відбулося впродовж 2020-го року. Залежність від соцмереж, новин, серіалів, онлайн-курсів та марафонів зросла до неймовірних висот. Тепер всім нам потрібен інформаційний детокс.
Велнес вдома / Фото Pexels
Велнес вдома
Цьогоріч значно виріс попит на велнес-продукти. Люди в різних країнах масово почали купувати товари, які до цього не користувалися великою популярністю. Аромасвічки, сольові лампи, бомбочки для ванни та ефірні олії, які до цього були прерогативою SPA-салонів, сьогодні можуть стати чудовим способом релаксації в домашніх умовах.
Експерти стверджують, що ця тенденція збережеться протягом всього 2021-го. Тож обирайте улюблені аромати, купуйте зручний одяг та готуйтеся, що на нас очікує один із найбільш комфортних періодів життя.
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