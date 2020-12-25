Провідні видання продовжують аналізувати тренди краси та здорового способу життя. Що прогнозують експерти у 2021 році – розповідаємо далі.

Видання WWD склало список трендів, які визначать велнес-рутину 2021 року, повідомляє Anywellmag. Прогнози експертів засновані на змінах, які відбулися з б’юті-сферою за час пандемії.

На перший план у 2021 році виходять засоби особистої гігієни, а не звична декоративна косметика. Замість вечірок слід звернути увагу на усамітнення, а заняття з тренерами замінили мобільні додатки.

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Гігієна Антисептики та санітайзери стали головним б’юті-продуктом року. За оцінками фахівців, така тенденція збережеться й у 2021-му. Окрім цього, за виробництво антисептичних ліній взялися великі б’юті-бренди, зокрема Dior та Givenchy та Louis Vuitton. Але й це ще не все. Зараз дизайнери вигадують різноманітні чохли та сумки для баночок з дезінфікуючи засобом. В що це переросте – побачимо зовсім скоро. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Susan Alexandra (@susan_alexandra) Мобільні додатки

В 2021-му році, за прогнозами фахівців, на нас очікує справжній бум велнес-додатків присвячених здоровому способу життя. Нутриціологія, медитація, відслідковування режиму дня та трекери сну – це вже доступно в магазинах наших девайсів. Такий розвиток сегменту теж спровокований карантином. Розробники додатків побачили, що скачування і підписки на подібні додатки масово зростають та вирішили інтенсивно збільшувати ринок. І брати не лише кількістю, але й якістю. Тож готуйтеся, що в наступному році додатки стануть більш персоналізованими та інтерактивнішими. Доступність

Експерти передбачають, що в прийдешньому році нас навряд чи чекає масове повернення в дорогі салони та фітнес-центри.

Йога вдома / Фото Pexels Перехід на віддалену роботу та криза вплинули на вибір платформ для спорту і краси в усьому світі. Тепер люди все частіше віддають перевагу заняттям йогою вдома, зручними сервісам, які працюють в будь-який час доби та експрес-послугами косметологів та перукарів. Цифровий детокс Тенденція діджитал-детоксу про яку говорили ще кілька років тому, в наступному році розвиватиметься ще швидше. Це пов’язано з перенасиченням, яке відбулося впродовж 2020-го року. Залежність від соцмереж, новин, серіалів, онлайн-курсів та марафонів зросла до неймовірних висот. Тепер всім нам потрібен інформаційний детокс.

Велнес вдома / Фото Pexels

Велнес вдома