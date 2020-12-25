Антисептики, мобильные приложения и другое: 5 велнес-трендов 2021 года
Ведущие издания продолжают анализировать тренды красоты и здорового образа жизни. Что прогнозируют эксперты в 2021 году – рассказываем далее.
Издание WWD составило список трендов, которые определят велнес-рутину 2021, сообщает Anywellmag. Прогнозы экспертов основаны на изменениях, которые произошли с бьюти-сферой за время пандемии.
На первый план в 2021 году выходят средства личной гигиены, а не привычная декоративная косметика. Вместо вечеринок следует обратить внимание на уединение, а занятия с тренерами заменили мобильные приложения.
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Гигиена
Антисептики и санитайзеры стали главным бьюти-продуктом года. По оценкам специалистов, такая тенденция сохранится и в 2021-м. Кроме этого, за производство антисептических линий взялись большие бьюти-бренды, в том числе Dior и Givenchy и Louis Vuitton. Но и это еще не все.
Сейчас дизайнеры придумывают различные чехлы и сумки для баночек с дезинфицирующими средствами. В что это перерастет – увидим совсем скоро.
Мобильные приложения
В 2021 году, по прогнозам специалистов, нас ожидает настоящий бум велнес-приложений посвященных здоровому образу жизни. Нутрициология, медитация, отслеживание режима дня и трекеры сна – это уже доступно в магазинах наших девайсов.
Такое развитие сегмента тоже спровоцирован карантином. Разработчики приложений увидели, что скачивание и подписки на подобные приложения массово растут и решили интенсивно увеличивать рынок. И брать не только количеством, но и качеством. Поэтому готовьтесь, что в следующем году приложения станут более персонализированными и интерактивными.
Доступность
Эксперты предполагают, что в будущем году нас вряд ли ждет массовое возвращение в дорогие салоны и фитнес-центры.
Йога дома / Фото Pexels
Переход на удаленную работу и кризис повлияли на выбор платформ для спорта и красоты во всем мире. Теперь люди все чаще отдают предпочтение занятиям йоги дома, удобными сервисам, которые работают в любое время суток и экспресс-услугами косметологов и парикмахеров.
Цифровой детокс
Тенденция диджитал-детокса о которой говорили еще несколько лет назад, в следующем году будет развиваться еще быстрее.
Это связано с перенасыщением, которое произошло в течение 2020 года. Зависимость от соцсетей, новостей, сериалов, онлайн-курсов и марафонов выросла до невероятных высот. Теперь нам всем нужен информационный детокс.
Велнес дома / Фото Pexels
Велнес дома
В этом году значительно вырос спрос на велнес-продукты. Люди в разных странах массово начали покупать товары, которые до этого не пользовались большой популярностью. Аромасвечи, солевые лампы, бомбочки для ванны и эфирные масла, которые до этого были прерогативой SPA-салонов, сегодня могут стать отличным способом релаксации в домашних условиях.
Эксперты утверждают, что эта тенденция сохранится в течение всего 2021. Поэтому выбирайте любимые ароматы, покупайте удобную одежду и готовьтесь, что нас ожидает один из самых комфортных периодов жизни.
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