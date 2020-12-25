Ведущие издания продолжают анализировать тренды красоты и здорового образа жизни. Что прогнозируют эксперты в 2021 году – рассказываем далее.

Издание WWD составило список трендов, которые определят велнес-рутину 2021, сообщает Anywellmag. Прогнозы экспертов основаны на изменениях, которые произошли с бьюти-сферой за время пандемии.

На первый план в 2021 году выходят средства личной гигиены, а не привычная декоративная косметика. Вместо вечеринок следует обратить внимание на уединение, а занятия с тренерами заменили мобильные приложения.

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Гигиена

Антисептики и санитайзеры стали главным бьюти-продуктом года. По оценкам специалистов, такая тенденция сохранится и в 2021-м. Кроме этого, за производство антисептических линий взялись большие бьюти-бренды, в том числе Dior и Givenchy и Louis Vuitton. Но и это еще не все.

Сейчас дизайнеры придумывают различные чехлы и сумки для баночек с дезинфицирующими средствами. В что это перерастет – увидим совсем скоро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Susan Alexandra (@susan_alexandra) Мобильные приложения В 2021 году, по прогнозам специалистов, нас ожидает настоящий бум велнес-приложений посвященных здоровому образу жизни. Нутрициология, медитация, отслеживание режима дня и трекеры сна – это уже доступно в магазинах наших девайсов. Такое развитие сегмента тоже спровоцирован карантином. Разработчики приложений увидели, что скачивание и подписки на подобные приложения массово растут и решили интенсивно увеличивать рынок. И брать не только количеством, но и качеством. Поэтому готовьтесь, что в следующем году приложения станут более персонализированными и интерактивными. Доступность Эксперты предполагают, что в будущем году нас вряд ли ждет массовое возвращение в дорогие салоны и фитнес-центры.

Йога дома / Фото Pexels