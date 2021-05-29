Усі запропоновані вправи слід виконувати в круговому режимі, без зупинки. На більшість з них можна виділити лише 30 секунд, але для досягнення кращого ефекту, такі вправи як планка чи велосипед, бажано виконувати хоча б 60 секунд.
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Дозвольте відпочити собі між вправами. Людям з мінімальною підготовкою буде достатньо 2-ох кіл, тим, витривалішим – рекомендовано хоча б 4 кола.
Скручування
Скручування на прес – відео з каналу DOG & Grand CrossFit
- Ляжте на підлогу і зігніть ноги в колінах. Таз і поперековий відділ максимально притиснуті до підлоги.
- Зімкніть руки в замок за головою, підтримуючи її (але не тягніть себе за голову, щоб не перевантажити шию).
- Округліть спину. Роблячи видих, підніміть тулуб вгору. Тримайте м'язи в постійній напрузі.
- На вдиху поволі опуститеся в початкове положення.
Скручування в динаміці
- Ляжте на підлогу, зігніть ноги в колінах, відірвіть стопи від підлоги. Таз і поперековий відділ максимально притиснуті до підлоги
- Зімкніть руки в замок за головою, підтримуючи її. Округліть спину.
- Роблячи видих, підійміть тулуб вгору. Тягніться до ніг, ніби намагаючись їх обхопити.
- На вдиху повільно поверніться у вихідне положення.
Велосипед в динаміці
Як виконувати вправу велосипед – Відео з каналу Well+Good
- Ляжте на підлогу, випряміть ноги в колінах, тримайте стопи в повітрі. Спробуйте не прогинатися в попереку.
- Стуліть руки в замок за головою, притримуючи її. Округлите спину.
- Роблячи видих, підніміть тулуб вгору, лікоть тягнеться до протилежного коліна.
- На вдиху повільно поверніться у вихідне положення.
Скелелаз
- Приляжте (тіло повністю напружене, поперек округлений, потилиця повинна бути продовженням хребта).
- На видиху витягніть таз вперед, торкаючись коліном протилежного ліктя.
- Поверніться у вихідне положення і повторіть вправу для другої ноги.
Планка
Як виконувати планку для початківців – Відео з каналу WaysAndHow
- Прийміть ліктьовий упор. Ліктьовий суглоб знаходиться строго під плечовим. Поперек округліть, прес тримайте в напрузі, потилиця повинна бути продовженням хребта.
- На видиху максимально стискайте прес, напружуючи його. Тримайте такий стан до повного стомлення м'язів.