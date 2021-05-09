По данным ВОЗ сахарный диабет входит в десятку основных причин смерти в мире. Врачи отмечают, что часть людей с приобретенным диабетом, даже не подозревает о своем диагнозе и продолжает вести образ жизни, который еще больше обостряет проблему.

Если вы часто пьете газированные напитки или проводите много времени в статическом положении, существует опасность, что вы находитесь в группе риска. Читайте дальше, чтобы узнать, какие еще повседневные привычки угрожают вашему здоровью.

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Вы потребляете напитки с высоким содержанием фруктозы

Прежде всего это касается кукурузного сиропа. При одинаковой калорийности сахара и високофруктозного кукурузного сиропа, последний имеет более высокий гликемический индекс (87 против 60). Вследствие большего содержания фруктозы в сиропе, чем в сахаре, механизм его переваривания и усвоения немного отличается. Сахар, в котором соотношение фруктозы и глюкозы постоянное (50:50), метаболизируется организмом более предсказуемо, чем сироп с меняющимися пропорциями моносахаридов.

Люди, которые употребляют напитки на основе високофруктозного кукурузного сиропа имеют более высокий уровень фруктозы в крови, чем те, кто пьет напитки с добавлением сахара.

Читайте этикетки, и выбирайте напитки без добавления кукурузного сиропа. А еще лучше – пейте простую воду. Отказ от сладких напитков и сока имеет немало преимуществ для здоровья, включая уменьшение рисков развития ожирения и диабета.

Вы не учитываете "скрытый сахар"

Сахар может быть скрыт во всем – от соуса для спагетти к хлебу. Даже "здоровый" фруктовый сок – это преимущественно сахар.

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Держитесь подальше от продуктов в состав которых входят "скрытый" сахар и вместо того, чтобы пить сок, добавьте в свой рацион больше свежих фруктов.

Отсутствие физической активности

Регулярные физические нагрузки помогают снизить уровень сахара в крови, что предотвращает диабет 2-го типа. Кроме этого, активность поможет в снижении веса и улучшении здоровья сердца.

У вас хронический стресс

Стресс влияет на наше тело не меньше, чем питание или спорт.

Хронический стресс, который длится несколько месяцев, может стать причиной резистентности к инсулину, что приведет к повышению уровня сахара в крови.

Сосредоточьтесь на уменьшении стресса с помощью медитации, физических упражнений, музыки или хобби.

Вы не боретесь с ожирением

Вы с большей вероятностью заболеете "взрослым" диабетом, если игнорируете необходимость бороться с избыточным весом и ожирением. Именно эти состояния вызывают резистентность к инсулину и часто встречается у людей, страдающих сахарным диабетом 2-го типа.

Размещение жира в организме также имеет значение. Например, избыточный жир на животе связан с резистентностью к инсулину, диабетом 2 типа и болезнями сердца и сосудов.