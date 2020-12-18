Лосось / Фото Unsplash

В состав этой рыбы входят питательные вещества, которые способствуют здоровью мозга, включая витамин D и омега-3 жирные кислоты, эйкозапентаеновые кислоты и докозагексаеновые кислоты. Последние помогают регулировать нейромедиаторы дофамин и серотонин, которые оказывают успокаивающее и расслабляющее действие. Также исследования показывают, что эти кислоты минимизируют воспаление и предотвращают дисфункции клеток мозга. Таким образом достаточное количество EPA и DHA может уберегать мозг от повышенной тревоги, а также помогать со стрессорами, которые стимулируют тревогу.

Кроме вышеупомянутого, лосось содержит немало витамина D, который повышает уровень успокаивающих нейромедиаторов.

По данным исследований, те, кто употреблял лосось хотя бы несколько раз в неделю, испытывали меньше беспокойства, чем люди, которые продолжали употреблять курицу, свинину или говядину.

Ромашка

Ромашка содержит большое количество антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и могут бороться с тревожными эпизодами.

По данным исследований, люди с диагностированным генерализированным тревожным расстройством, которые регулярно употребляли экстракт ромашки, отметили об уменьшении симптомов и интенсивности симптомов. Другое исследование показало схожие результаты. По его результатам, те, кто употреблял экстракт ромашки в течение восьми недель, наблюдали уменьшение симптомов депрессии и тревоги.

И, хотя, результаты большинства исследований указывают, что ромашка – отличная альтернатива лекарствам, науке нужны дополнительные данные, чтобы констатировать противотревожное действие растения.

Куркума