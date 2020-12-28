Як ви проводите останні дні року: марнуєте час в пошуках подарунків чи продуктів за акційними цінами? Чи все ж працюєте, щоб невдовзі повністю розслабитися? Але цього мало. Психологи рекомендують звернути увагу на ці 6 прийомів, щоб по-справжньому ввійти в Новий рік.

Наприкінці року всі підбивають підсумки та будують плани на прийдешній рік.

Втім, психологи переконані, що цього недостатньо, щоб ввійти з Новим роком у нове життя, повідомляє How to Green. Пропонуємо прислухатися до їхніх порад.

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Переглянути режим дня



Змініть розпорядок / Фото Unsplash

Сомнолог Майкл Бреус рекомендує завершити рік зміною графіка дня. Нічого радикального! Просто поміняйте місцями рутинні пункти. Бреус переконаний, що деякі зміни точно підуть вам на користь:

Існує ідеальний час для будь-яких дій. Відповідний момент не вибирають: він закладений в вас, у ваших генах і працює від моменту пробудження до занурення в сон, а також кожну секунду між ними. Вбудований в мозок внутрішній годинник цокає і показує ідеальний час вже у тримісячних немовлят.

Цей хронометр називається добовим пейсмейкером або біологічним годинником. Це група нейронів, так зване супрахіазматичне ядро, яке знаходиться в гіпоталамусі прямо над гіпофізом.

Оскільки ці ритми індивідуальні, універсальних порад не так багато. Зокрема сомнолог виділяє:

пийте каву за дві години після пробудження,

лягайте спати до півночі,

дізнайтеся в якій годині ви більш продуктивні та проводьте ділові зустрічі виключно в цей час.

Наважитися на зміни

Під Новий рік мимовільно підбиваєш підсумки: згадуєш, аналізуєш, переосмислюєш. Робота над річними успіхами та поразками показує, що можна змінити, а що – вдосконалити. Встигніть зробити це в цьому році.

З цим допоможе проста вправа. Оцініть за 10-бальною шкалою свої пристрасті, цінності, стан та таланти. Пристрасть – це справа, яка не дає вам спокою та мотивує рухатися вперед. Цінність – внутрішні орієнтири. Стан – це те, як ви почуваєтеся, виконуючи роботу. А таланти повинні вказати на те, що вам вдається насправді.

А тепер подивіться на результати. Якщо ваша теперішня робота не приносить вам задоволення, у вас змінилися цінності і ви досі не змогли знайти своє хобі, можливо, зараз сам час щось змінити.

Здолати внутрішнього критика



Плани на Новий рік / Фото Unsplash

Внутрішній критик – це ваш голос, який щоразу зупиняє вас, коли ви готові наважитися на зміни, проявити ініціативу або висловити свою думку. Денні Грегорі пропонує після всіх внутрішніх заперечень задавати собі одне питання: "І що далі?".

Тренуючись відбивати критичність, ви побачите, до яких безглуздих відмовок прибігає ваш внутрішній голос, щоб залишитися в зоні комфорту. Швидше за все, навіть читаючи це, ваш голос скаже, що це не спрацює. Спробуйте здати питання: "А що буде, якщо спробувати?" й закріпіть результат створенням сценарію з позитивними змінами.

Обрати стиль навчання, який підходить саме вам

Девід Колб вивів декілька стилів навчання, які допоможуть повністю реалізувати свій потенціал.

Акомодаційний стиль

Ви перевіряєте все на практиці, експериментуєте та робите висновки, виходячи з досвіду. Вам не цікаво занурюватися в теорію й зручніше використовувати інтуїтивний підхід. Щоб зацікавити вас, заняття повинні бути практичними та включати якомога менше теорії.

Дивергентний стиль

Ви комплексно вивчаєте інформацію, але не поспішає застосовувати на практиці. У вас чимало зацікавлень, креативних ідей та проєктів. Вам легше вивчати нове в групах та отримувати персональний фідбек.

Конвергентний стиль

Ви прагматик, який цінує теоретичні знання, які при потребі можна було застосувати на практиці. Через це ви більше сконцентровані на технічних завданнях, ніж на відносинах з людьми. Ваше навчання не може проходити в групах, а заняття повинні об'єднувати теорію та практику.

Асимілюючий стиль

Вас не цікавить практичний підхід. Вам цікаві теорії та аналіз. Такий підхід мислення характерний для науковців та людей, які працюють в інформаційній сфері. Тож і ціль навчання повинна базуватися навколо тотального занурення в тему.

При неправильному підході ми втрачаємо час і гроші, проте нічого не виносимо з курсів, майстер-класів, лекцій та онлайн-марафонів. Тож дізнавшись, що підходить саме вам, ви зможете зробити в наступному році те, що не вдається зараз.

Додати один незвичний план на вихідні



Займіться плануванням / Фото Unsplash

Придумайте заздалегідь, чим ви будете займатися вечорами, вільними від роботи та відпочинку в колі сім'ї. Спробуйте один вечір побути наодинці з собою, влаштувати інформаційний детокс, зробити щось руками або попорпатися в землі та посадити нові вазони.

Створити святковий настрій

Ну і найважливіше – не забудьте самостійно створити святковий настрій. Секрет в тому, що не варто чекати дива, їх варто створювати своїми руками. Зробіть близьким сюрпризи, напишіть тим, кого давно не бачили, влаштуйте свято для сім'ї.